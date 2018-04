Cajazeiras VI ganha geomanta e escadaria nesta terça-feira (10) 

A contenção terá 1.155 metros quadrados, com investimento de R$ 180 mil

Salvador ganhará nesta terça-feira (10) mais uma geomanta. Desta vez o equipamento urbano está em Cajazeiras VI, na Rua São Paulo, onde a contenção de 1.155 metros quadrados será oficialmente inaugurada pelo prefeito ACM Neto, às 9h. Além disso, será inaugurada uma nova escadaria próximo à estrutura de contenção de encosta.

A obra da geomanta levou cerca de 90 dias para ser concluída e contou com investimento de R$ 180 mil. Inovadora no país e adotada pela Prefeitura desde 2016, a técnica de proteção de encosta é formada por um composto de PVC e geotêxtil, com cobertura de argamassa jateada.

A estrutura impermeabiliza o talude e erosões superficiais, absorção de águas da chuva e possível risco de deslizamento do terreno. A duração do material é de 5 anos, em média – bem superior ao da lona comum, que é de três meses. A técnica já foi aplicada em mais de 80 encostas da cidade.

Balanço

Além da geomanta de Cajazeiras, devem ser inauguradas ainda neste mês equipamentos similares nos bairros do Cabula, Matatu, Santa Cruz, Rio Sena, Vale do Matatu, Alto das Pombas e Rio Vermelho. As entregas fazem parte das comemorações dos 469 anos de Salvador, que vão até o próximo dia 16.

Até o dia 31 de março deste ano, a técnica da geomanta já tinha sido aplicada em 88 áreas da capital baiana, todas consideradas regiões de alto e médio risco. Para 2018, a previsão é de que sejam aplicados mais 20 mil m² do material.