Cajazeiras XI ganha praça e receberá Morar Melhor da Prefeitura

Atualmente, Salvador conta com 231 praças públicas

Construída pela Prefeitura em um antigo local de estacionamento e de ponto de descarte de lixo irregulares, a Praça do Conjunto Estrela foi inaugurada na noite desta segunda-feira (19), em Cajazeiras XI. Estiveram presentes o prefeito ACM Neto e do vice, Bruno Reis, além do secretário de Manutenção, Virgílio Daltro, demais autoridades e população.

Localizada na Rua Jornalista Fernando Escariz, o espaço com 312 m² possui um novo conceito sustentável, a ser adotado pela administração municipal em outras praças da cidade: cerca de 70% do local possui área verde, o que facilita inclusive a manutenção do local. Além disso, a área de convivência e lazer possui academias de Saúde e de musculação, bancos modulares (antivandalismo), piso intertravado nas cores vermelho e amarelo, dispostos em mosaico, e mesas de jogos.



As crianças de zero a cinco anos também ganham atração especial: o Espaço Infantil, completamente cercado com alambrados. A praça conta ainda com acessibilidade total, iluminação em LED e comunicação visual. A obra durou quatro meses para ser concluída e todos os equipamentos são fabricados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), o que gera uma diminuição de mais de 40% de gastos para os cofres municipais. Outro destaque vai para a elaboração do projeto, que contou com a participação da comunidade.



Morar Melhor

Além da praça, o bairro de Cajazeiras XI será alvo de duas etapas do programa Morar Melhor, desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra). A primeira etapa, cuja ordem de serviço deverá ser assinada em breve, vai beneficiar 280 casas em situação precária nas comunidades Ponto 11 e Monte Ipitanga.



Já a segunda etapa contará com o cadastramento e posterior reforma de mais 200 casas no Loteamento Santo Antônio. Cada residência contará com até R$5 mil para melhorias como novo telhado, esquadrias (portas e janelas), reboco e pintura e louças sanitárias (vaso e pia).

Nova Praça na Garibaldi

Em breve, a Praça Lord Cochrane, situada na Avenida Garibaldi, será um dos equipamentos públicos mais completos para lazer na cidade de Salvador. A obra já está 70% concluída e, neste momento, encontra-se na fase de acabamento das estruturas do local. Construída sob a coordenação da Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), com equipamentos produzidos pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), a obra está prevista para ser concluída no fim do mês de março. Atualmente, Salvador conta com 231 praças públicas.

Fruto do programa Salvador 360 – eixo Investe –, a praça possui uma área de 14.158 m² e terá mobiliários inovadores, produzidos na fábrica da Desal, na BR-324. O investimento total da obra é de R$700 mil e a nova praça vai contar com várias novidades para o conforto e lazer da população. Entre elas está o Espaço Game, que foi desenvolvido para atender crianças em fase de transição para a adolescência. O novo ambiente permitirá que os moradores se divirtam com brincadeiras clássicas, tais como futebol de botão, pingue-pongue, damas e xadrez.

O novo equipamento público vai contar com quatro novas quadras esportivas para o lazer dos moradores da região, sendo uma poliesportiva, uma de vôlei e uma mini-quadra para golzinhos. Além disso, a praça contará com as tradicionais academias de saúde e ginástica. O público infantil ainda vai poder se divertir na minipista infantil para brincadeiras de velotrol, patins, bicicleta e carrinhos de controle remoto.

A Desal ainda pretende viabilizar, em parceria com a Companhia de Governança Eletrônica (Cogel), conexão wi-fi aberta para os frequentadores da praça. O objetivo é fornecer acesso à internet sem fio através de smartphone, notebook e tablet sem custos para o cidadão.