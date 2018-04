Calabar fica sem água por causa de rompimento de tubulação na Centenário 

Abastecimento deve retornar ao longo da noite desta segunda-feira (2)

Os moradores do bairro do Calabar enfrentaram uma tarde de seca nesta segunda-feira (2) por causa do rompimento de uma tubulação na Avenida Centenário por volta das 14h. Para fazer o reparo, os técnicos da Embasa tiveram que interromper o fornecimento de água em parte do bairro.

A empresa informa que o serviço foi concluído às 18h e que o abastecimento deve ser regularizado gradativamente ao longo da noite.

Em nota, a Embasa disse que “imóveis que possuam reservatório de água compatível com as necessidades diárias de consumo dos seus moradores, como determina a Resolução 002/2017 da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa), não serão afetados por essa interrupção”.

Engarrafamento

O vazamento chegou a alagar uma das pistas da Avenida no início da tarde , causando lentidão no trânsito. Após a chegada de técnicos da Embasa, o tráfego foi foi sendo normalizado aos poucos e, segundo a Transalvador, por volta das 16h o vazamento já não trazia mais impacto ao fluxo de veículos.