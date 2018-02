Calculadora nova do INSS

por Lucy Barreto

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vem tentando se modernizar e facilitar a vida dos segurados. A central de serviços já disponível no site Meu INSS (meu.inss.gov.br) é um exemplo desse esforço de desburocratização. Por meio do link, o segurado pode simular o tempo de contribuição e saber se já pode pedir a aposentadoria por idade ou por tempo contribuído. A plataforma apresenta detalhes como as empresas por onde o trabalhador já passou e o período contributivo. Antes era necessário ir até uma agência com todas as carteiras de trabalho em mãos.



Cadastro no site

Um cadastro simples dá acesso ao serviço, informando apenas nome, CPF, data de nascimento e o nome completo da mãe. Em seguida, será fornecida uma senha provisória, que pode ser mudada imediatamente. Pronto! Dá pra fazer até pelo smartphone. Ruim é só descobrir que com 36 anos você ainda precisa contribuir 18 para se aposentar perdendo parte do salário, isso se o governo não mudar as regras até lá.

