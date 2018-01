Camaçari ganhará novos postos de trabalho com instalação de distribuidora

Grupo Fortpel instalará nova sede no estado

Foto: Divulgação

A cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), ganhará novos postos de trabalho com a instalação de uma nova sede do Grupo Fortpel no estado. Presente em Lauro de Freitas, também na RMS, há nove anos, a distribuidora gaúcha passa a atuar também na cidade vizinha em um espaço duas vezes maior.

O grupo distribui materiais de limpeza, de higiene, descartáveis e EPIs há 15 anos e está presente na Bahia, São Paulo, Porto Alegre e em Pernambuco. Ao todo, a empresa emprega direta e indiretamente 900 profissionais.

Prometendo agregar agilidade de entrega e qualidade de produto, a Fortpel fechou o ano de 2017 com 30% nas vendas e passa por um processo de reestruturação e modernização.

O grande diferencial, de acordo com o gerente comercial corporativo Christian Fiosson, é a descentralização da operação logística. “Com matriz em Porto Alegre, o Grupo Fortpel conta com outros três centros de distribuição localizados nas quatro principais regiões do país, abrangendo assim, todo o território nacional”, destacou Fiosson, responsável pela expansão e reestruturação da área comercial.

Agora, o grupo irá se instalar ao lado do Shopping Outlet Premium, na Rua Lagoa Branca, QD Gleba, Lote A, Condomínio de Galpões Natura Mall 2ª Eta GP, 01, 02, e 03.