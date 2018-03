Camaçari vai ganhar campus da Universidade Federal da Bahia

Inicialmente, serão 100 vagas em BI de Ciência e Tecnologia

Um campus da Universidade Federal da Bahia (Ufba) será instalado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A homologação que credencia o campus fora da sede foi assinada nesta terça-feira (27) pelo ministro da Educação, Mendonça Filho.

“O Brasil inteiro conhece Camaçari, a sua fama de pujança, de gerar empregos e oportunidades pelo Polo e pelas indústrias aqui instaladas. Evidentemente, uma cidade desse porte e com esse potencial tem toda condição de sediar um campus de uma universidade federal, como será realidade a partir de agora”, afirmou o ministro, que esteve na cidade da Região Metropolitana de Salvador para a cerimônia de homologação.

O reitor da Ufba, João Carlos Salles, também compareceu à cerimônia e afirmou que a universidade viu com bons olhos a expansão. “No momento em que fomos procurados para a implementação do campus Camaçari, tivemos a imediata cumplicidade de servidores públicos e gestores”, garantiu.

“A causa da expansão do ensino superior, de trazer ensino de qualidade para Camaçari, ultrapassa governantes, partidos, e todos os obstáculos foram removidos”, completou Salles.

Provisoriamente, as atividades do campus Camaçari vão começar no prédio da Cidade do Saber, no Centro. A unidade definitiva vai funcionar em uma área de 40 hectares onde funcionava antes o Centro de Pesquisa de Desenvolvimento do Estado da Bahia (Ceped), cedida à universidade pelo governo do estado.

A princípio, o campus terá o curso de Bacharelado Interdisciplinar (BI) em Ciência e Tecnologia, com 100 vagas no primeiro ciclo, com previsão de chegar a 300 vagas quando de sua total implantação. Em um segundo ciclo, serão oferecidos cursos na área da Engenharia, ainda não definidos. Com o novo campus, foram liberados 42 docentes e 41 técnicos para trabalharem lá.

Na visita, o ministro Mendonça Filho também anunicou repasse de R$ 13 milhões para a construção de cinco creches em Camaçari.