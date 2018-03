Câmara de Feira de Santana abre inscrições para concurso esta semana

O valor da inscrição será de R$ 44 para nível médio e R$ 74 para nível superior

A Câmara de Feira de Santana abre na segunda-feira (5) as inscrições para o concurso público que vai contratar 37 profissionais de nível médio e superior.

São oferecidas oportunidades nos cargos de Analista de Sistemas em Rede (2); Auxiliar Legislativo II - Administrativo (15); Contador (2); Fotógrafo Legislativo (1); Intérprete de Libras (2); Motorista (5); Procurador Jurídico Adjunto (1); Redator de Debates (5); Redator de Notícias (2); e Técnico de Suporte em Informática (2); cuja carga horária é de 30h semanais e varia de R$ 1.049,14 a R$ 2.640,63.

As inscrições serão recebidas através do site , no formulário até o 9 de abril de 2018. O valor da inscrição será de R$ 44,00 para Nível Médio e R$ 74,00 para Nível Superior.

Como forma de classificação, haverá prova objetiva para todos os cargos, prova discursiva para as funções de Auxiliar Legislativo II - Administrativo, Procurador Jurídico Adjunto, Redator de Debates e Redator de Notícias, e por fim prova prática para o cargo de Intérprete de Libras.