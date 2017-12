Câmara terá novo painel em 2018, revela presidente Léo Prates

Presidente da Câmara Municipal de Salvador contou mudanças

A Câmara Municipal de Salvador terá novo painel eletrônico em 2018. A informação foi revelada em primeira mão ao Alô Alô Correio pelo presidente da Casa, vereador Léo Prates, nesta quinta-feira(28), no Festival da Virada.



“O atual painel já tem mais de 10 anos e o contrato atual não é adequado. Então vamos alugar um melhor, mais bonito e que no aluguel já vem o contrato de manutenção”, afirmou.



Léo revelou ainda outras mudanças. A Câmara terá em 2018 uma rádio — que já nasce moderna, digital — é novo portal. “Será todo integrado, com TV e rádio, além das notícias”, disse.