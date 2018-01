Camarote oferece desconto de 12% para servidores públicos

Benefício vale para servidores estaduais

O camarote Planeta Band está com ação promocional oferecendo desconto de 12% na compra do ingresso individual para o servidor estadual que quer curtir o carnaval de Salvador. A estrutura do camarote conta com restaurante, Espaço Bem Estar, área de customização, palco Cidade Elétrica, Cyber Espaço, lounge e Cine Planeta.

Dentre as atrações que irão se apresentar no local estão os cantores Leo Santana, que irá se apresentar na quinta-feira. A banda Psirico faz show na sexta-feira, o cantor Carlinhos Brown, se apresenta no sábado e na segunda-feira, e as bandas Timbalada e Harmonia do Samba, se apresentarão no domingo e na terça-feira, respectivamente.

Para usufruir o benefício, o servidor precisa acessar a área do contracheque no Portal do Servidor, por meio de sua matrícula e senha, e visualizar o código promocional. Lá é possível acessar o site https://www.camaroteshop.com.br/ e fazer a compra.

Para finalizar a compra é necessário preencher a área do cupom de desconto com o código promocional. Para a retirada das camisas é preciso apresentar o contracheque ou crachá funcional. Mais informações no site ou pelo telefone (71) 3111-4006, de segunda à sábado das 9h às 17h.