Camarote Salvador e Avianca criam voo para o Carnaval

Por Rafael Freitas

Decolagem autorizada! A Avianca Brasil e o Camarote Salvador fecharam uma parceria inédita para a realização de um voo saindo de Guarulhos, São Paulo, com destino ao Carnaval da capital baiana. A ação contará com pocket show da Banda Eva, wi-fi, translado para o hotel e acesso ao próprio camarote, que irá movimentar o Circuito Barra-Ondina.

“Nossa proposta é oferecer para o cliente uma experiência 360º”, nos disse Luciana Villas-Bôas, diretora-executiva da Premium Entretenimento, empresa que produz o Camarote Salvador.

Camarote Salvador 2018, em Ondina: espaço contará com um voo em parceria com a Avianca Brasil

(Foto: Reprodução)

Em Paris

O documentário Fevereiros, de Marcio Debellian, em homenagem à artista baiana Maria Bethânia, foi selecionado para o Festival Internacional de Programas Audiovisuais, na França, e será exibido nos próximos dias 24 e 26. A obra conta com depoimentos de nomes como Caetano Veloso e Chico Buarque.

Poder

O ex-governador da Bahia e atual presidente da Associação Brasileira de Concessionários de Rodovias (ABCR), César Borges, estará amanhã em São Paulo. Por lá, participará da segunda edição do seminário Mobilidade Urbana, que irá acontecer no Unibes Cultural, na Oscar Freire, para debater acerca da mobilidade urbana no Brasil.

César Borges

(Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr/Divulgação)

#BabyTonton

Os Suarez se reuniram na segunda-feira passada (15) para celebrar Antonella, herdeira da primogênita da família, Isabela Suarez.

O primeiro ano de Antonella teve como tema Galinha Pintadinha e foi produzido em candy colors por Rafaela Meccia, com buffet do Mignon e docinhos da Dolce Vila, além de um superbolo assinado por Ivana Simões.

Foi uma festa discreta, para os mais próximos, no apartamento de Isabela e Bruno Adry, no Corredor da Vitória.

Decoração do aniversário de um ano de Antonella Suarez

(Foto: Alô Alô Bahia)

Olho Nela!

A nova integrante da Kontik é Verena Kirchhof, que acaba de assumir a direção de marketing da empresa, uma das maiores agências de viagens e turismo do país. Ela chega com todo gás para integrar o time do negócio global, criando diversas estratégias para 2018, depois de ter passado por grandes empresas, como Odebrecht, Morya e Grupo CAM.

Verena Kirchhof

(Foto: Divulgação)

Fica, vai ter bolo!

A arquiteta Milena Sá Príncipe, figura querida e discreta, irá comemorar seu aniversário de 40 anos, no próximo dia 26, no restaurante Amado, em Salvador. “Será uma festa para reunir amigos e brindar a vida”, nos disse Milena. A decoração ficará por conta de Sonja Lopes e Núbia Caloula.

Milena Sá

(Foto: Divulgação)

Artsy

O escritor Claudius Portugal lança, depois de amanhã, às 19h, na Galeria Paulo Darzé, no Corredor da Vitória, o livro Via E-m@il /Encontro com Artistas Brasileiros, uma publicação inédita que reúne entrevistas com mais de 40 artistas visuais representantes da arte contemporânea brasileira. As entrevistas, todas exclusivas, revelam aspectos importantes da arte produzida no país, englobando segmentos e linguagens nos campos da pintura, escultura, desenho e fotografia, entre outros gêneros.

Pé no jato!

O arquiteto Sidney Quintela vai aproveitar o feriado de Carnaval para viajar. Seu destino será as temperaturas gélidas dos Alpes Franceses.