Camarotes Schin e Harém são notificados pela Prefeitura por publicidade irregular 

Empreendimentos já haviam sido informados das normas dos anúncios

Os camarotes Schin e Harém, ambos no circuito Dodô (Barra-Ondina), foram notificados nesta sexta-feira (9) pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) por publicidade irregular. Segundo o titular da pasta, Sérgio Guanabara, os responsáveis pelas estruturas já haviam sido notificados quanto à proibição de exibir publicidade que não seja do patrocinador oficial da festa. "Não vamos permitir esse tipo de irregularidade, visto que existem regras estabelecidas em decreto que proíbem esse tipo de publicidades", disse.

Conforme a Prefeitura, a ação está respaldada pelo Decreto 29. 485/18, que dispõe sobre a exploração de atividades no Carnaval. O artigo segundo do decreto estabelece que nos circuitos do Carnaval titulares de Alvará de Autorização Especial e de Alvará de Autorização para a exploração de atividades, em caráter eventual, só poderão divulgar as marcas, distribuir, vender, dar publicidade ou realizar propaganda de produtos e serviços, bem como realizar outras atividades promocionais ou de comércio de rua relacionadas aos patrocinadores oficiais.