Camarotes Tribus e Casa D’Itália permanecem interditadas 

Veja o que fazer para garantir seu dinheiro de volta

A interdição dos camarotes Tribus e Casa D’Itália foram motivo de frustração de muitos foliões neste Carnaval. Ambos foram fechados por falta de licenciamento junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), bem como falta de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Até às 21h deste sábado (10), ambos os empreendimentos não tiveram a sua situação regularizada.

Segundo o diretor da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor de Salvador (Codecon), Alexandre Lopes, os consumidores devem procurar os pontos de venda onde retiraram os ingressos para pedir o ressarcimento. "A empresa deve devolver o valor pago ou então oferecer ingresso para outro dia". A compensação está prevista no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, que determina que a compra é cancelada quando a oferta não é cumprida.

O gestor acrescenta que o ponto de venda tem responsabilidade solidária com os organizadores do camarote e tem o dever de compensar o prejuízo causado. Se o cliente não conseguir o ressarcimento, deve procurar os órgãos de defesa do consumidor como a Codecon ou o Procon. Os postos do Procon voltam a funcionar nesta quarta-feira (13) a partir das 13h.

Neste domingo (11), Codecon está com um balcão de informações será montado no Posto da Codecon em frente ao Shopping Barra. A partir de segunda-feira (12), o posto será deslocado para a Praça Thomé de Souza, onde permanece até o último dia da folia, na terça-feira (13). A ação será realizada sempre das 8h às 20h.