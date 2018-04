Cambistas aproveitam engarrafamento e vendem ingresso por R$ 70

Repórter Alexandre Lyrio flagrou a ação da venda; veja vídeo

A final do Campeonato Baiano acontece neste domingo (8), no Barradão, entre Bahia e Vitória. A recém-inaugurada Via Barradão está com fluxo de veículos intenso, e cambistas aproveitam o engarrafamento para vender ingressos com valores bem acima do comprado nas bilheterias ao longo da semana. Faltando poucas horas para o horário do jogo, o ingresso para a arquibancada está sendo vendido por R$ 70 - o preço inicial chegou a ser de R$ 10.

O Ba-Vi que definirá o campeão baiano de 2018 será disputado com a arquibancada lotada a partir de 16h. Os ingressos para o clássico se esgotaram no início da tarde de sábado (7). O Barradão tem capacidade para 30.618 espectadores. Destes, 8.800 são reservados aos sócios do Sou Mais Vitória.

Foto: Alexandre Lyrio/CORREIO

Apenas torcedores rubro-negros verão a partida de perto. Através de ofícios encaminhados à Federação Bahiana de Futebol (FBF) e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) recomendou a adoção de torcida única nos clássicos da final do Campeonato Baiano.

O promotor de Justiça do Consumidor, Olímpio Campinho Júnior, citou os episódios de violência protagonizados por torcedores de Bahia e Vitória no primeiro clássico do ano passado e também no deste ano como embasamento para a nova recomendação “de torcida única nos próximos e futuros jogos de futebol entre E.C. Bahia e E.C. Vitória, quando apenas torcedores dos times mandantes poderão comparecer ao estádio”.

No ofício, o promotor afirmou que a Polícia Militar concorda que "a medida de torcida única é positiva e eficaz para impedir conflitos violentos dentro e fora dos estádios".

A Federação Baiana de Futebol acatou a recomendação. Com isso, todos os ingressos para o primeiro jogo da decisão estadual, domingo (1º), na Fonte Nova, foram destinados a torcedores do Bahia. E só a torcida do Vitória será contemplada no dia 8 de abril, no Barradão.