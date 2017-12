Camelô mata colega em briga na Praia de Copacabana

A venda de cangas teria sido a causa do desentendimento entre os camelôs

Um vendedor ambulante atirou e matou outro em uma briga na Praia de Copacabana na manhã deste sábado (23). A informação foi confirmada pela Divisão de Homicídios. Os disparos aconteceram entre as ruas Bolívar e Barão de Ipanema. Ainda não há identificação dos envolvidos.

A Polícia Militar afirmou que agentes do 19º Batalhão (Copacabana) foram acionados para o caso e a vítima, um vendedor de cangas, chegou a ser levada para o Hospital Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos. Ele levou quatro tiros.

A venda de cangas teria sido a causa do desentendimento entre os camelôs. A PM contou que agentes fazem um cerco com viaturas em busca dos suspeitos, que esqueceram na areia uma mochila com documentos, cangas e a chave de um carro.

Segundo a Polícia Civil, o local passou por perícia. O coronel Paulo César Amêndola, secretário Municipal de Ordem Pública, que equipes da Guarda Municipal também estão na área do ocorrido. A informação é do G1.