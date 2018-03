Câmera que vazou fotos de Paolla Oliveira pede desculpa, diz site

"Eu pretendo me reerguer, porque eu não fiz por maldade", diz

O câmera que fez fotos da atriz Paolla Oliveira nua afirmou que pediu desculpas a ela e diz que cometeu um erro. O profissional foi entrevistado pelo R7, que não o identificou, e afirmou que mandou as iamgens em um grupo de amigos, mas sem intenção de que elas viralizassem na web, como aconteceu.

O operador de câmera participava das gravações da série "Assédio", da Globo. Ele prestava serviço para uma produtora contratada pela Rede Globo e confirmou que durante as filmagens acabou fazendo as fotos e enviando para amigos. O profissional afirma que mandou uma carta pedindo desculpas a Paolla. "Eu mandei uma carta para a produção executiva do projeto, para eles enviarem para ela, justamente para eu me retratar para ela. A única pessoa com quem eu preciso me retratar é ela, eu não devo explicação para mais ninguém", garante.

Ele diz que não houve "maldade" da sua parte e afirma que quer colocar o episódio no passado. "Eu estou tentando ainda me reerguer dessa história. Imagina para um profissional com 25 anos de profissão ter que lidar com esse tipo de situação nesse momento da vida e ter que recomeçar minha vida toda. Eu pretendo me reerguer, porque eu não fiz por maldade e eu não quero que isso seja exemplo de conduta para ninguém. Eu estou completamente arrependido". Ele afirma que alguém no grupo repassou a foto. "Mesmo eu pedindo para ninguém postar... Era só para mostrar, não era para viralizar. Era um grupo de amigos que tinha um ou outro que eu não conhecia, e provavelmente as pessoas que eu não conhecia passaram para frente e me prejudicaram".

A série "Assédio" é uma produção da TV Globo com a produtora O2. Paolla comentou o caso e chamou de criminoso quem fez e vazou as fotos, destacando que foi tirada em "ambiente controlado, fechado e profissional". A Globo também emitiu nota de repúdio, afirmando que iria identificar os responsáveis e que o caso foi informado à polícia. O câmera afirma que não foi chamado pela polícia - segundo o Uol, não houve realmente nenhuma ocorrência feita na Polícia Civil de São Paulo sobre o caso. "Não, foi tudo internamente. Eu me retratei para a Globo, eu me retratei para a produtora que eu trabalhava, e tentei me retratar para a pessoa que foi prejudicada além de mim nessa história toda. E eu acredito que nem eles queiram que isso vá para frente. Eu duvido que ela queira prolongar", diz.