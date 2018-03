Câmeras de segurança registram assalto no Shopping Itaigara; veja vídeo

Assaltantes estavam vestidos de operários

Um minuto e meio foi o tempo suficiente para que um grupo de homens armados roubasse dois malotes de dinheiro no Shopping Itaigara, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (12). Disfarçados de operários, os assaltantes levaram o montante, ainda não divulgado, da empresa de segurança Preserve. Os valores seriam utilizados para abastecer a agência da Caixa Econômica Federal, também localizada no centro comercial. Um vídeo divulgado pela Polícia mostra toda a ação da quadrilha. Veja abaixo:

As câmeras de segurança mostram a chegada e saída dos assaltantes. Eles chegam em um carro modelo Corolla e, em seguida, entram no shopping, fingindo ser operários. Na sequência, os homens seguem os seguranças que levam os malotes, os abordam com armas e levam o dinheiro. Os assaltantes saíram pelas portas laterais do centro comercial.

Na gravação, é possível ver ainda o desespero de funcionários e pessoas que passavam no shopping durante a situação. Na saída, por exemplo, as pessoas saem correndo antes da chegada dos assaltantes.

Relembre o caso

Pelo menos cinco homens armados invadiram o Shopping Itaigara para roubar malotes que seriam levados para um banco dentro do estabelecimento comercial. De acordo com informações da 35ª Companhia Independente da Polícia MIlitar (CIPM/Iguatemi), o assalto aconteceu por volta de 9h30. O valor roubado ainda não foi divulgado.

"Quando os policiais chegaram ao local, foram informados pelo chefe de segurança do shopping, que seis homens armados roubaram malotes de uma empresa de segurança que ia abastecer a agência bancária e em seguida fugiram em um veículo modelo Corolla prata", afirmou a PM, em nota.

Equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) foram ao local e investigam o crime. A ação, segundo a Polícia Civil, ocorreu na saída do elevador de serviço. Além dos cinco homens que entraram no shopping, a polícia informou que outros dois ficaram do lado de fora - um olheiro e o motorista.

Uma funcionária de uma loja, que fica próxima ao banco, disse que a ação dos bandidos foi rápida, mas "apavorante". Eu estava abrindo a loja, quando eles chegaram. Nem parecia que era bandido, porque estavam fardados", pontuou ela. A mulher diz ainda que o desespero com a situação veio quando eles abordaram seguranças. "Aí todo mundo saiu correndo. Eu quase cai na hora. Foi um susto", completou ela.