Camila Queiroz e Klebber Toledo inovam em convite para padrinhos

Com casamento marcado para este ano, os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo tiveram uma ideia fofa (e superprática) para fazer um convite aos padrinhos para a cerimônia: eles usaram um balão, desses de festa de aniversário.

Encontrei meu príncipe! Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz) em 4 de Fev, 2018 às 7:29 PST

O autor de novelas Walcyr Carrasco compartilhou em seu Instagram a forma simples e emocionante com que foi convidado para ser padrinho do casal. E a gente deixa dica aqui para quem está pensando em subir ao altar. Pode se inspirar, que a surpresa é certeira. O convite para ser padrinho de Camila e Klebber veio como uma surpresa. Em um restaurante, enquanto jantavam, o casal passou para ele uma bexiga em formato de coração. Quando Walcyr estourou o balão, lá estava um bilhetinho bem fofo e simples com o convite. Veja:"Fui jantar com @camilaqueiroz e @klebbertoledo e um grupo de amigos. A certa altura me deram uma bexiga vermelha em forma de coração. Estourei. Abri e dentro tinha esse bilhete. Poderia ser mais carinhoso? Eles vão se casar em breve. Eu já aceitei!!!!!", escreveu o autor de novelas na legenda. A ideia é simples, mas bem diferente para quem quer que haja um ritual em torno do convite dos padrinhos sem sofisticar - nem gastar - demais. Além disso, é bem barata, você só precisará comprar os balões, escrever o bilhetinho e colocá-lo dentro da bexiga. Dá para incrementar o pedido com um escrito diferente em papel mais sofisticado ou escolher um balão da cor da decoração da festa também.