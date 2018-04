Caminhada homenageia professora de balé morta em acidente na Pituba

Concentração ocorre na Escola Colméia no domingo (15)

Na data em que completa um mês do acidente que matou a professora de balé Geovanna Lemos na Avenida ACM, na Pituba, familiares e amigos vão homenageá-la com com uma caminhada “por amor e em sua memória”. A manifestação acontece no domingo (15), com concentração a partir das 15h na frente da Escola Colmeia, na Alameda Beneveto.

A “Caminhada pela Paz no Trânsito” vai partir da Av. Antônio Carlos Magalhães, na altura da Escola Colmeia (saída do canteiro que separa os dois retornos), segue pela Rua Rio Grande do Sul, retornando na Associação dos Servidores do Banco Central – ASBAC, entrando na Rua Pernambuco, continuando pela Av. Antônio Carlos Magalhães e finalizando no canteiro que separa os dois retornos, próximo ao posto Jardim dos Namorados, local do acidente.

Caminhada segue em direção ao local do acidente, em frente ao Posto Namorados. (Foto: Divulgação)

A expectativa é de reunir pelo menos 80 pessoas no dia da manifestação. “O propósito inicial da caminhada foi para homenagear a memória de Geovanna. A gente ficou muito chocado com a forma que ela morreu, é de certa forma um jeito de ressignificar a dor. A gente também clama por Justiça, nós ainda não temos respostas para o que aconteceu”, disse Márcia Mignac, amiga da vítima e uma das organizadoras do evento.

O convite do evento chama os participantes a “clamarem por justiça e respeito no trânsito”. Eles também são orientados a irem vestindo camisa branca e a levar rosas. Até mesmo uma hashtag foi criada: #adancanãopodeparar.

Investigação

A moto em que Geovanna se encontrava foi atingida por um carro modelo Kia Sportage, próximo ao Posto dos Namorados. Há uma suspeita, ainda não confirmada, de que a médica que conduzia o segundo veículo, Rute Queiroz, 49, estaria falando ao celular no momento do acidente. A mulher alegou que teria tido um mal súbito e teria perdido o controle do carro.

Carro atingiu a moto em cheio e só parou quando foi contido e por blocos de concreto. (Foto: Fernanda Varela/ Arquivo CORREIO)

Segundo a delegada Maria Selma Pereira Lima, titular da 16ª Delegacia (Pituba), onde o caso é investigado, o inquérito ainda não foi concluído. “Ainda estamos esperando a perícia, principalmente a do celular”, revela, acrescentando que mais testemunhas foram ouvidas e imagens de câmeras de segurança captadas.

Entenda o caso

Por volta das 12h20, a professora de balé Geovanna Alves Lemos, 41, passava pela Avenida Antônio Carlos Magalhães, no Itaigara, na garupa de um mototáxi. Ela estava indo para a unidade do Colégio Sartre no mesmo bairro, onde dava aulas há dois anos.

Quando estavam fazendo o retorno próximo ao Jardim dos Namorados, a motocicleta foi atingida pelo carro modelo Kia Sportage dirigido pela médica Rute Queiroz, 49. Geovanna morreu na hora e o mototaxista teve apenas ferimentos leves.

Rute chegou a ser presa e encaminhada para 16ª Delegacia Territorial (Pituba). Em depoimento, ela negou que estivesse ao celular no momento do crime e disse que não se recordava do que tinha acontecido na hora do acidente, que tido uma espécie de mal súbito e perdido o controle do carro. Testemunhas também foram ouvidas e a médica foi liberada após pagar R$ 4 mil de fiança.