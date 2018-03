Caminhada penitencial reúne milhares de católicos neste domingo (03)

Evento, que terá caminhada de 8 km, envolve fiéis de quatro igrejas diferentes

Para os católicos, amanhã (4) é dia de penitência. No terceiro domingo da Quaresma, como acontece todos os anos, milhares de pessoas participam da chamada Caminhada Penitencial. O evento terá início em três locais diferentes: na Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia (Comércio), na Paróquia Nossa Senhora das Dores (Lobato) e na Paróquia Nossa Senhora dos Mares (Largo dos Mares), finalizando com a comunhão de todos na Basílica do Senhor do Bonfim.

Às 6h30, o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, presidirá a Missa em frente à Conceição da Praia. Já na Paróquia Nossa Senhora das Dores, no Lobato, diferente dos anos anteriores, não acontecerá missa devido às obras de reforma da igreja. Mas, às 6h, os fiéis sairão em procissão até o Largo dos Mares, onde, às 7h30, será presidida a Missa pelo bispo auxiliar, Dom Gilson Andrade da Silva.

Ao final da Missa na Conceição da Praia, terá início a procissão até o Largo dos Mares, onde os fiéis se encontrarão e juntos vão seguir até a Basílica do Senhor do Bonfim. Durante todo o percurso, serão carregadas duas cruzes, cada uma com seis metros de comprimento e três metros de largura. Quem desejar poderá receber o sacramento da Confissão.

A Pastoral Universitária (PU) também marcará presença durante o evento. Ao longo dos 8km de caminhada, estudantes, professores e funcionários de universidades recolherão garrafas pet descartadas pelos participantes, que serão entregues ao Projeto Levanta-te e Anda e à Igreja da Trindade.

Para os fiéis que irão participar da Caminhada Penitencial, a Arquidiocese faz um pedido: a doação de alimentos não perecíveis destinados para instituições de Salvador, como as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) e o Hospital Martagão Gesteira.

Salinas

As paróquias que fazem parte da Forania 10 (Santíssimo Sacramento, Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora do Carmo e Santo Amaro) também realizam a Caminhada Penitencial. A missa terá início às 8h, em frente à matriz da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Salinas da Margarida.

Trânsito

A Caminhada Penitencial vai provocar alterações no trânsito da Cidade Baixa e no Subúrbio. Estacionamento e circulação de veículos estarão proibidos na Rua da Conceição da Praia, das 05h às 08h30. Já na Ladeira do Bonfim e Praça Senhor do Bonfim, o estacionamento e a circulação de veículos também estarão proibidos, mas das 08h30 às 12h.

Haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 6h30, na Av. Afrânio Peixoto/Suburbana (Lobato - saída da Paróquia Nossa Senhora das Dores), Rua Luiz Maria, Praça Teive e Argolo, Rua do Imperador, Largo dos Mares, Av. Fernandes da Cunha, Praça Irmã Dulce, Av. Dendezeiros do Bonfim, Ladeira do Bonfim, Largo do Bonfim.

A partir das 8h30, no momento da saída da procissão, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos nas seguintes vias: Praça Visconde de Cayru, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Praça Almirante Riachuelo, Av. Jequitaia, Largo da Calçada, Rua Fernandes Vieira, Rua José Martins Tourinho, Largo dos Mares, Av. Fernandes da Cunha, Praça Irmã Dulce, Av. Dendezeiros do Bonfim, Ladeira do Bonfim e Largo do Bonfim.

Serviço Caminhada Penitencial

Quando: 4 de março, a partir das 6h20

Onde: Missa às 6h30 na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia (Comércio); Procissão saindo da Paróquia Nossa Senhora das Dores (Lobato), às 6h, e seguindo para a Paróquia Nossa Senhora dos Mares, onde, às 7h30, será celebrada mais uma Missa. Logo após as Celebrações Eucarísticas na Conceição da Praia e nos Mares, os fiéis sairão em procissão até a Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim.