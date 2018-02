O gás que vazou do veículo pode causar novos incêndios; estrada que liga Hebei a Pequim segue interditada

Um caminhão que transportava gás natural liquefeito explodiu na estrada que liga a província de Hebei à capital Pequim. Segundo informações do G1, o acidente deixou os dois ocupantes do caminhão com queimaduras. As vítmas foram encaminhadas ao hospital.

Mais outros três veículos foram danificados no acidente, porém não houve feridos. Ainda de acordo com o G1, a estrada segue interdidata porque o gás que vazou do veículo pode causar novos incêndios.