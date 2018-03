Caminhão que transportava figurino de Katy Perry é alvo de bandidos no Rio

Abordagem ao motorista da cantora norte-americana ocorreu na Avenida Brasil, próximo ao Complexo da Maré

Um grupo de criminosos abordaram o motorista do caminhão que transportava os figurinos da cantora Katy Perry na madrugada desta segunda-feira (19), no sentido Galeão da Avenida Brasil, altura do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com informações do G1, os bandidos agrediram o motorista e desistiram do roubo ao perceber o conteúdo transportado pelo veículo. Após a ação, o grupo fugiu.

Conforme o G1, durante sua apresentação da cantora em solo carioca, no último domingo (18), a popstar homenageou a veradora Marielle Franco, morta na semana passada no bairro do Estácio. No dia do assassinato, seu motorista, Anderson Pedro Gomes, também foi atingido e não resistiu. Enquanto entoava a balada "unconditionally " uma foto da parlamentar apareceu no telão. A filha e a irmã de Marielle, na ocasião, foram chamadas ao palco.