Caminhão que transportava móveis pega fogo em Pituaçu

O incêndio não deixou vítimas; boa parte do veículo ficou destruído

Bombeiros tentam conter as chamas

(Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

Um caminhão baú que transportava móveis pegou fogo na rua Marquês de Queluz, no bairro de Pituaçu, em Salvador, no ínício da manhã desta quarta-feira (11). O veículo, que veio do Espiríto Santo, transitava pela rua quando as chamas começaram. O fogo destruiu boa parte do caminhão e chegou a atingir o asfalto. Durante o incêncio, uma guarnição do Corpo de Bombeiros se deslocou até o local.

O veículo tinha chegado na capital baiana na segunda-feira (9). Segundo o motorista, Cláudio Parreira, 37 anos, o fogo começou quando ele parou para pedir informações na rua. "Parei pra pegar informações, mas quando olhei pra trás vi as chamas. Eu desci, peguei o extintor e comecei a tentar conter. O pessoal da rua ainda tentou ajudar, mas não adiantou", contou. O caminhão pertencia a empresa M&M, que não informou o valor do prejuízo.

Ainda conforme o motorista, o caminhão levava armários e balcões de cozinha. "Eu ia voltar pro Espiríto Santo amanhã, porque já estava no final das entregas",a afirmou. No final da manhã, ele registrou um boletim de ocorrência na 9ª Delegacia (Boca do Rio). Uma perícia vai investigar a causa do incêndio.

(Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

Segundo a Transalvador, a ocorrência não causou transtornos no trânsito da região. Em nota, o órgão informou que durante o incêndio houve apenas uma retenção na Rua Carimbamba sentido Pituba por causa dos curisosos que tentaram ver as chamas. O trafégo já está normalizado no local. A Limpurb também já foi acionada para realizar a limpeza da rua.