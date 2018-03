Caminho de Cristo até o Calvário é encenado no Centro de Salvador

Via-sacra é realizada há 400 anos em Salvador

É uma curta e dolorosa caminhada de pouco mais de um quilômetro. Sentenciado à morte, Jesus caminha com o peso da cruz pelas ruas do Centro Histórico de Salvador até o seu destino: morrer crucificado, já em frente à Igreja da Ajuda, na Praça da Sé, para salvar os homens que neste plano habitam. Também foi de lá, da Ajuda, que a imagem de Jesus, representado pela imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos saiu, na tarde desta quarta-feira (28), no andor, carregada por fiéis que, pelas ruas, entoavam cantos encenando os últimos passos de Cristo na Terra.

A tradição da via-sacra que encena as passagens bíblicas da caminhada de Jesus até o Calvário já é uma tradição na cidade, e na Ajuda, há quase 400 anos, conta o bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Gilson Andrade da Silva. Acontece sempre depois do Domingo de Ramos e antes da Ressureição, no Domingo de Páscoa.

A procissão partiu da Ajuda em direção à Igreja de São Domingos de Gusmão, no Terreiro de Jesus. Até lá, Cristo cumpriu sua caminhada, carregando a pesada cruz e sofrendo o castigo aplicado pelos Judeus. Geralmente, a via-sacra acontece em 15 atos, chamadas de vias. Na procissão da Ajuda, no entanto, são sete.

Caminho

Jesus é condenado à morte ainda na Igreja da Ajuda, de lá sai pelas ruas e, na Câmara Municipal de Salvador, sente o peso da cruz. No Museu da Misericórdia, antes da Cruz Caída, cansado e debilitado, cai pela primeira vez. E, no ato mais esperado pelos fiéis, na Igreja de São Domingos de Gusmão, no Terreiro de Jesus, encontra a sua mãe, Maria, representada pela imagem de Nossa Senhora das Dores.

A imagem já posicionada em frente à Igreja de São Domingos aguardava a chegada de Cristo. Maria, lembra um orador da via-sacra, desolada acompanhava, sem poder fazer nada, a penitência do seu pobre filho. A sua dor, lembra o Dom Gilson, é a dor de várias mães que, hoje em dia, perdem seus filhos para violência. É por isso, afirma ele, que a via-sacra chama atenção dos católicos, sobretudo as mulheres que são mães.

"As pessoas começaram a fazer disso uma tradiçao, de rezar nesse dia pelas mães que sofrem a perda dos seus filhos, pelas mães que viram seus filhos sendo assassinados, mortos pela violência, assim como Jesus", disse.

É também o momento mais emocionante para aposentada Diva Rezende, 73 anos, que faz parte da Irmandade Venerável Bom Jesus dos Passos Vera Cruz há mais de 20 - período, também, que acomponha, religiosamente, a procissão. "É o momento mais forte. Esse momento representa muitas coisas ruins que tem acontecido no nosso mundo, que, álias, está perto de acabar. Os sinais estão aí", alerta.

Retorno

Jesus se despede da mãe em direção à morte; e os fiéis deixam o Terreiro de Jesus até o Viaduto da Sé, encenando, em frente a Catedral Basílica de Salvador, o momento em que Verônica, uma mulher piedosa, oferece o seu véu para que Cristo enxugasse o sangue.

A aposentada Elizabeth Andrande, 63, também faria o mesmo. Sem dúvidas, afirma. Ela deve - e muito - a Cristo. Foi Ele, conta a aposentada, que a salvou de uma bala perdida.

Certo dia, a aposentada sonhou, sem lembrar muitos detalhes, que estava em apuros precisando de ajuda, à beira da morte. No dia seguinte, sem pestanejar, correu para os pés da imagem de Cristo para pedir um livramento.

Horas depois, em um supermercado, viu um dos amigos sendo baleado em sua frente, após uma tentativa de assalto. Ela, pela fé ou pelo acaso, saiu ilesa à ação. "Devo muito a ela. Vem de lá [Céu] todo o nosso livramento".

A procissão só tem fim quando a imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos segue para o Museu da Misericórdia, no 2 de Julho. A imagem da Nossa Senhora das Dores, por sua vez, retorna para o interior Igreja de São Domingos de Gusmão, até o próximo ano, quando acontece tudo de novo.