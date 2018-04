Camisa do Bahia em homenagem à Rússia divide torcedores

Uniforme em alusão à Copa do Mundo será o último lançado pela Umbro

A tão esperada camisa do Bahia em homenagem à Rússia, anfitriã da próxima Copa do Mundo, finalmente saiu. O padrão foi lançado pela Umbro, fornecedora do Esquadrão, na última sexta-feira (13), em evento no Museu do Futebol, em São Paulo.

O uniforme, porém, ficou muito aquém do esperado pela torcida tricolor, que protestou nas redes sociais. A camisa é predominantemente branca, com frisos em azul na gola, nos punhos e nas laterais. Lembra em quase tudo o uniforme padrão 1 do Bahia.

As discretas referências à Rússia estão nas laterais do uniforme, com pequenas bandeiras do país em sequência na base da camisa e o nome ‘Bahia’ escrito em relevo nas mangas com uma fonte que lembra o alfabeto cirílico.

A camisa foi batizada de ‘SK-1’, em homenagem ao fardamento usado por Yuri Gagarin, primeiro homem a viajar pelo espaço. Curiosamente, o uniforme do astronauta russo era laranja, sem inscrições em azul, vermelho ou branco.

“Não achei a camisa do Bahia ridícula. É simples. Sem graça. Um verdadeiro picolé de chuchu”, escreveu o torcedor Iago Maia no Twitter. “A nova camisa do Bahia não é feia, achei até uma camisa bacana se fosse para camisa 1. O problema é a decepção depois da expectativa criada na esperança de uma camisa diferente”, publicou o torcedor João Gabriel Mascarenhas, também na rede social.

O uniforme será o último lançado pela Umbro para o Bahia. A fornecedora será trocada em agosto por uma marca própria do Esquadrão.