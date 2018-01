Campanha oferece descontos de até 70% em produtos de decoração

42 lojas participam do Summer Decor 2018, com vantagens para planejados e pronta entrega

Para driblar a desaceleração dos negócios típica do mês de janeiro, 42 lojas de diferentes segmentos do setor de decoração, no Caminho das Árvores, iniciaram ontem (12) a edição 2018 da Summer Decor, campanha que oferece descontos de até 70% em móveis planejados e pronta entrega, tecidos, pisos e revestimentos, cortinas e percianas, papéis de parede, iluminação, adornos, tapetes, cama, mesa e banho. A iniciativa vai até o dia 3 de fevereiro e deve elevar em 40% o volume de vendas na região da Alameda das Espatódias. O evento conta com o apoio da Rede Bahia.

De acordo com a proprietária da Casulo Tecidos, Márcia Leal, que participou de todas as edições da campanha, o aumento no movimento de clientes já foi sentido no primeiro dia de promoção. "Todo ano participamos e sentimos um crescimento de 40% até 50% nas vendas. É uma ótima opção para aquecer o início do ano que em geral é fraco, e já nesse primeiro dia a gente já vê o movimento crescer", observa. "Outro ponto positivo é o fato do cliente final vir à loja pois em geral, nosso público é formado por decoradores e arquitetos, assim as pessoas vão acabando com essa imagem de que as lojas aqui do Caminho das Árvores são inacessíveis".

De segunda à sexta as lojas da campanha funcionam das 9h às 19h, e aos sábados das 9h às 14h. O mapa com endereço das lojas pode ser acessado no site da Summer Decor (https://www.summerdecor.com.br/).

Participam da campanha as lojas Casa Bella, Baú +, Líder, Galpão 5, Novo Projeto, HD# Home desingn, HD Home Design Casual, Efeito Home, SR Sierra, Tropical, Natuzzi, New Casa Amorim, Portte, Fonseca Shop, Pavimenti, Portobello Shop, AB Revestimentos, Bontempo, Todeschini, Ev Viva, Idélli, Vibboni, AD Design, Têxtil, 4 Estações, Uniflex Única, Decoran, Casulo Tecidos, Arqueluz, Omni Design, Luzelle, Iluminação Criativa, Exclusivité Trusseau, Vivar Sleep Center, Pro Home Colchões, Bizâncio, Empório Magma, Bagdá e Essence.

Cadeira Dory (estofado ou palha): de R$ 798 por R$ 399 (Divulgação) Porcelanato Portinari Carvalho HD Acet (20x120): de R$ 196 por R$ 99 (Divulgação) Tecidos estampados diversos: a partir de R$ 25/metro (Divulgação) Sofá Retrátil Celi (2,3 e 4 lugares): de R$ 7.602 por R$ 4.990 (Divulgação) Mo- delo Feel (americano) 40% OFF: de R$ 9.165 por R$ 5.499 (Divulgação)