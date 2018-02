Campo Grande registra maioria dos roubos a celulares no 1º dia de Carnaval

Dez pessoas foram presas pela polícia em flagrante nos três circuitos

A maior parte dos 51 furtos e roubos registrados no primeiro dia do Carnaval 2018 ocorreu no circuito Osmar - aparelhos celulares foram os produtos mais visados e alvo dos bandidos em 36 ocorrências. Ontem, o Campo Grande recebeu os blocos de samba - com a quebradeira de Léo Santana abrindo a festa.

Em relação ao mesmo dia de festa de 2017 foram computados 57 casos a menos este ano de crimes contra o patrimônio - 108 contra 51. Esses e outros números da festa foram apresentados na manhã desta sexta-feira (9), durante a Reunião de Avaliação das Forças de Segurança, realizada no auditório Esmeralda do Hotel Wish - antigo Hotel da Bahia - no Campo Grande.

"Este ano preparamos um esquema especial para prevenir a subtração dos aparelhos celulares e acredito que esta redução já seja um reflexo deste trabalho", disse o secretário da Segurança Pública Maurício Barbosa.

O secretário reforçou ainda a importância do registro de ocorrências nos casos de furtos e roubos dos aparelhos, para que as estatísticas ajudem a definir as estratégias de ação direcionadas às quadrilhas que atuam neste tipo de crime.

Nos três circuitos da festa (Barra/Ondina, Campo Grande e Pelourinho), dez pessoas foram presas em flagrante. Foram recolhidos das ruas porções de maconha, cocaína, seis frascos de lança-perfume, dois de cheiro da loló, pedras de crack e comprimidos de ecstasy. A quantidade não foi informada.

Lesões corporais

Outro redução de destaque é em relação aos casos de lesões corporais, que passaram de 14 contabilizados em 2017, para sete este ano. Nenhuma delas foi considerada de categoria grave. Também não ocorreram casos de homicídio, latrocínio ou lesão corporal seguida de morte nos circuitos.

Representantes das polícias Civil, Militar e Técnica e do Corpo de Bombeiros, além dos órgãos municipais, estaduais e federais que participam do esquema da festa também assistiram a apresentação dos dados.

Queda nos registros

A Guarda Municipal de Salvador também registrou redução de 28,6% nas ocorrências, durante a noite de abertura da festa - o órgão contabilizou 81 atendimentos e cinco casos que necessitaram de intervenção direta do efetivo presente nas abordagens preventivas. Foram apreendidos pelos guardas, 186 objetos perfurocortantes (redução de 10,6% em relação a 2017), distribuídas mil pulseirinhas de identificação para identificação de crianças e reunidos 156 documentos perdidos.