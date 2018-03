Campus Party Bahia ganha mais um dia; vendas de ingressos começam hoje

Mariémme Jemme é primeira atração confirmada

A Campus Party Bahia vai ganhar mais um dia na edição 2018. O evento, que vai de 16 a 20 de maio, terá programação também no domingo, tanto na área open quanto na Arena. As vendas começaram às 21h desta quarta-feira (14) através do endereço www.campuse.ro. As entradas serão vendidas a preços promocionais até o dia 19.

A primeira grande atração já foi anunciada: é a programadora e ativista senegalesa Mariéme Jemme. Ela é a criadora da iniciativa “I am the code”, que pretende ensinar programação a 1 milhão de meninas mundo afora até 2030. Ex-moradora de ruas, ela superou a pobreza e a vida de refugiada na Europa através do estudo da linguagem dos computadores. Ao todo, a Campus Party Bahia 2018 vai trazer mais de 250 palestrantes.

Evento foi apresentado à imprensa e a possíveis parceiros na Arena Fonte Nova (Foto: Carol Aquino/ CORREIO).

Novidades

O evento deste ano vem cheio de novidades. A Campus Party vai abrigar uma Arena de Games, com equipes profissionais que vão disputar campeonatos, receber uma etapa do campeonato brasileiro de drones, e as Olimpíadas Brasileira de Robótica.

Campuseiros aprenderão como montar seus próprios drones, além de ter acesso a uma área de wellness (bem-estar), com direito a massagem, meditação, entre outras técnicas de relaxamento. "Será um espaço para desconectar", explica o diretor da Campus Party Brasil, Tonico Novaes.

A área de educação será ampliada e deverá ter parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachussets (MIT), com a Turma da Mônica, entre outros.

Pelo interior

Este ano, seis cidades da Bahia vão receber a Campus Party Day, evento que leva uma prévia da Campus Party para outros locais. "Foi uma decisão de levar esta experiência tecnológica pro interior. Aprendi que internet é uma rede de pessoas, precisa estar cada vez mais ampliada e conectada", aponta o Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, Vivaldo Mendonça.

Os municípios escolhidos foram Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras, Ilhéus, Jequié e Jacobina, que receberão workshops, palestras e hackatons. As datas e locais ainda não foram divulgadas. A organização do evento pretende, com isso, atrair um público maior do interior para a Campus, em maio.