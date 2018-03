Campus Party Bahia ganha mais um dia; vendas de ingressos já começaram

Programadora e ativista senegalesa Mariéme Jamme é 1ª atração confirmada

A Campus Party Bahia vai ganhar mais um dia na edição 2018. O evento, que vai de 16 a 20 de maio, terá programação também no domingo, tanto na área open quanto na Arena. A pré-venda de ingressos começaram às 21h desta quarta-feira (14) através do endereço www.campuse.ro. As entradas serão vendidas a preços promocionais até o dia 19.

A primeira grande atração já foi anunciada: é a programadora e ativista senegalesa Mariéme Jamme. Ela é a criadora da iniciativa “I am the code”, que pretende ensinar programação a 1 milhão de meninas mundo afora até 2030.

Ex-moradora em situação de rua, ela superou a pobreza e a vida de refugiada na Europa através do estudo da linguagem dos computadores. Ao todo, a Campus Party Bahia 2018 vai trazer mais de 250 palestrantes.

Evento foi apresentado à imprensa e a possíveis parceiros na Arena Fonte Fonte Nova (Foto: Carol Aquino/ CORREIO)

Novidades

O evento este ano vem cheio de novidades, garantem os organizadores. A Campus Party vai abrigar uma Arena de Games, com equipes profissionais que vão disputar campeonatos, receber uma etapa do Campeonato Brasileiro de Drones, e as Olimpíadas Brasileiras de Robótica.

Campuseiros aprenderão como montar seus próprios drones, além de ter acesso a uma área de wellness (bem-estar), com direito a massagem, meditação, entre outras técnicas de relaxamento. "Será um espaço para desconectar", explica Tonico Novaes, diretor da Campus Party Brasil.

A área de educação será ampliada e deverá ter parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachussets (MIT), com a Turma da Mônica, entre outros. O governo do estado, parceiro e patrocinador do evento, pretende aumentar a área Open, com eventos abertos e gratuitos para a população.

O diretor da Campus Party Brasil explica que a perspectiva é de aumentar o público geral do evento em pelo menos dez mil pessoas. "Se ano passado nós tivemos 80 mil pessoas, este ano queremos ter 90 mil, 100 mil na área Open. A ideia é que consigamos aumentar a capacidade de abrigar campuseiros, mas vai depender de quantos mais a arena vai poder abrigar com conforto", adiantou Tonico.

Pelo interior

Este ano, seis cidades da Bahia vão receber a Campus Party Day, evento que leva uma prévia da Campus Party para outros locais. "Foi uma decisão de levar esta experiência tecnológica pro interior. Aprendi que internet é uma rede de pessoas, precisa estar cada vez mais ampliada e conectada", aponta o secretário de estadual Ciência, Tecnologia e Inovação, Vivaldo Mendonça.

Os municípios escolhidos foram Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras, Ilhéus, Jequié e Jacobina, que receberão workshops, palestras e hackatons.

As datas e locais ainda não foram divulgadas. A organização do evento pretende, com isso, atrair um público maior do interior para a campus, em maio.

Inclusão social

Este ano, o Instituto Campus Party vai instalar pelo menos mais seis Laboratórios Include na Bahia. A unidade que ensina robótica para comunidades carentes teve o primeiro projeto instalado no estado na cidade de Canudos, em outubro. Outros 32 devem começar a funcionar este ano em nove estados do país, sendo seis deles na Bahia.

"Será um no Engenho Velho da Federação, outro em Pernambués (na capital baiana), dois em Lauro de Freitas, um em Candeias e outro em Cachoeira", adiantou o presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farruggia.

Ao todo, a unidade pretende montar dois mil laboratórios de robótica em favelas e cidades que estão longes dos grandes centros urbanos.

Campus

A edição da Campus Party Bahia 2018 continuará sendo na Arena Fonte Nova. O tema escolhido para este ano é "Bahia: Revolução Produtiva e Inclusão Digital". O evento conta com a parceria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e comunicações, da Telebras, do Governo do Estado e da Use Telecom.

Na pré-venda do primeiro lote os ingressos custam: R$ 90 para entrada simples; R$ 170 a entrada com camping individual; e R$ 180 a entrada com camping duplo.