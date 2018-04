Campus Party: ingressos grátis são oferecidos para rede pública

São 500 ingressos exclusivos para rede estadual de Educação Profissional e Tecnológica

A partir desta segunda-feira (9), alunos e professores da rede estadual de Educação Profissional e Tecnológica já podem se inscrever para se candidatar a receber ingressos gratuitos para a Campus Party Bahia 2018, que acontece de 16 a 20 de maio, na Arena Fonte Nova.

Para receber os ingressos e obter consequente acesso ao evento de tecnologia será necessário o preenchimento da ficha de inscrição, através dos links para professor e para aluno. O prazo para os pedidos se encerram na quinta (12), ao meio-dia.

Alunos têm que frequentar as aulas regularmente para ter direito a um dos ingressos. (Foto: Divulgação/ Secom-BA)

Estarão disponíveis 500 ingressos para os acessos ao Campus Party Salvador 2018, que serão ofertados em duas modalidades – com barraca (100) e sem barraca (400) –, sendo que a escolha deverá ser feita no ato da inscrição. Os selecionados serão orientados, através dos e-mails, fornecidos no ato da inscrição, para a ativação dos ingressos, dentro de um prazo para cada código individual de acesso. Caso algum dos selecionados não ative o ingresso, o mesmo poderá ser disponibilizado para outro interessado da mesma ou de outra unidade escolar.

Critérios de seleção

A obtenção dos ingressos requer critérios de seleção específicos para professores e estudantes, destacando que a ordem de inscrição será válida para ambos no processo seletivo. No caso dos docentes, eles terão que ser integrantes da rede estadual de ensino, bem como possuir ou orientar projetos na Rede de Educação Profissional e Tecnológica do Estado da Bahia e ter e-mail ativo.

O estudante, por sua vez, terá que estar matriculado na Rede de Educação Profissional e Tecnológica do Estado da Bahia e frequentando as aulas regularmente, sendo que terão prioridade os que estão inseridos em projetos de pesquisa, desenvolvidos na unidade escolar, e os ligados aos eixos tecnológicos de Informação e Comunicação ou Controle e Processos Industriais.

Também são critérios de seleção dos estudantes possuírem e-mail ativo e terem, preferencialmente, 18 anos ou mais. A participação de alunos com menos de 18 implica em apenas ingressos na modalidade “sem barracas” e requer que o mesmo seja acompanhado de um responsável da unidade escolar e apresente autorização do responsável legal (pai ou mãe, ou tutor, curador ou guardião legais) com firma reconhecida em cartório, no ato da inscrição e durante os dias do evento. O acompanhante do menor também deverá fazer a inscrição para obter o seu ingresso e ter acesso ao evento.

Campus Party Salvador

Durante cinco dias, estudantes de todo o estado terão a oportunidade de atualizar conhecimentos e trocar experiências por meio de projetos inovadores de iniciação científica, desenvolvidos em sala de aula no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, realizados pela Secretaria da Educação do Estado.

A diretora de Empreendedorismo, Inovação e Institucionalização da Superintendência de Educação Profissional e Tecnológica, Danile Sanches, destaca a importância do Campus Party e do incentivo à participação dos estudantes e professores dos cursos técnicos da rede.

“O evento tem o intuito de oportunizar uma vivência real com os avanços tecnológicos de ponta, despertando o espírito investigativo, a criatividade e o empreendedorismo, em busca de soluções e inovações que visem transformar e contribuir para o desenvolvimento do Estado da Bahia, promovendo o desenvolvimento social, econômico e ambiental; a interação da Educação Profissional com o mundo do trabalho; a disseminação da cultura empreendedora; e o estímulo à inovação e ao desenvolvimento científico-tecnológico dos estudantes dos cursos técnicos”.