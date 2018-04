Canabrava ganha praça com anfiteatro e espaços para lazer e prática de esportes

Equipamento conta com campo de futebol, pista de skate, ginásio poliesportivo e academia ao ar livre

Um espaço multiuso para prática de diversas modalidades esportivas com anfiteatro e áreas de lazer. Assim é a Praça da Juventude, inaugurada nesta sábado (14) pelo prefeito ACM Neto em Canabrava, próximo ao Estádio Manoel Barradas, o Barradão.

Fruto de um investimento de R$2,4 milhões, o equipamento conta ainda com campo de futebol, pista de skate, ginásio poliesportivo, academia ao ar livre, quadra de areia e pista de corrida. Durante a inauguração, além da presença de atletas profissionais e amadores, houve uma competição de fanfarras.

Em seu discurso, ACM Neto lembrou que a Praça da Juventude deveria ter sido construída com recursos federais, o que não ocorreu. Participaram ainda da inauguração o secretário de Trabalho, Esporte e Lazer, Geraldo Júnior, o presidente da Câmara Municipal, Léo Prates, outros dirigentes e lideranças políticas, o presidente do Vitória, Ricardo David, e a população.

A festa de inauguração da praça lotou a quadra poliesportiva e todas as áreas do equipamento, a exemplo do campo e da pista de skate, . O próprio prefeito arriscou umas manobras na pista de skate. Houve ainda apresentação de lutas marciais, como karatê e judô, e de ginástico rítmica.

"Vamos aproveitar esse equipamento para desenvolver o mais variado programa de estímulo ao esporte, como já temos feito em outros locais da cidade e em outros investimentos. Aqui será uma área intensamente utilizada para lazer e solidificação do espírito esportivo, principalmente entre nossos jovens", disse Geraldo Júnior.

Para que os espaços e equipamentos esportivos sejam bem aproveitados, a prefeitura vai promover atividades de iniciação ao esporte, como futsal, basquete, handebol, vôlei e ginástica rítmica. A execução das modalidades esportivas pode ocorrer por meio de articulação com associações e ligas desportivas.

Além disso, a Secretaria de Trabalho, Esporte e Lazer (Semtel) vai contar como apoio da comunidade local e de outros órgãos da Prefeitura para desenvolver ações culturais no espaço do anfiteatro, a exemplo da Fundação Gregório de Mattos.

As atividades esportivas serão realizadas dentro do projeto de Iniciação Esportiva Salvador (IESSA), que já atende diversas pessoas nos Barris, Itapuã, Boca do Rio, Calabar e Valéria. Serão disponibilizadas 300 vagas para as atividades da Praça da Juventude para crianças e adolescentes que estejam matriculados em uma instituição de ensino pública ou privada.