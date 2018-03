Canal Brasil homenageia o produtor musical Carlos Eduardo Miranda com programação dupla

Na entrevista, Miranda aborda o atual cenário musical brasileiro e traça comparativos entre o funk e o rock como expressões populares

O Canal Brasil homenageia o jornalista e produtor musical Carlos Eduardo Miranda, o Miranda, morto no último dia 22. O programa “Eletrogordo” resgata a entrevista ao apresentador João Gordo. Na conversa, Miranda fala sobre a paternidade tardia, o início da carreira no Rio Grande do Sul, as bandas que lançou na década de 1990. Na sequência, às 19h, vai ao ar o filme “Sem Dentes – Banguela Records e a Turma de 94”, que conta as muitas histórias do selo criado por Miranda, que lançou Raimundos e Mundo Livre S/A.

SERVIÇO

18h45 - Eletrogordo (2017) (12’)

Direção: André Barcinski

Apresentação: João Gordo

Gênero: Entrevista

Classificação: 14 anos



19h - Sem Dentes: Banguela Records e a Turma de 94 (2013) (115’)

Direção: Ricardo Alexandre

Gênero: Documentário

Classificação: 12 Anos