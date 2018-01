Candidatas à rainha do Carnaval tem algo em comum: se sentem maravilhosas

Concurso reuniu 45 jovens em seletiva e selecionou 12

O concurso para escolha da Rainha do Carnaval de Salvador é diversão do início ao fim. O evento, cuja primeira seletiva aconteceu na manhã de sábado (27), no Hotel Sol Victória Marina, contou com oito jurados e uma plateia com mais de 100 pessoas. As 45 concorrentes mal haviam tirado os roupões e as torcidas de cada uma já faziam a festa.

O primeiro desfile, de biquíni, provocou uma catarse na plateia. Palavras de incentivo eram gritadas para as meninas (‘lacra tudo’, ‘arrase’, ‘já ganhou’, ‘maravilhosa’) quando elas circulavam pela passarela no desfile coletivo. Os gritos não pararam até o final do concurso.

As 12 finalistas do concurso para Rainha do Carnaval de Salvador 2018 (Foto: Raquel Saraiva/CORREIO)

Na segunda etapa da seleção, as candidatas desfilaram individualmente. Na verdade, foi anunciado que haveria um desfile, mas ele fugiu completamente do que é visto nas passarelas, pois as candidatas aproveitaram o momento para mostrar as coreografias que pretendem fazer na avenida, para animar os foliões no Carnaval.

Cada minuto foi um acontecimento apoteótico. Ao som de pagode, elas iam e voltavam em direção à mesa do júri sorrindo, cumprimentando a plateia, fazendo reverência aos juízes, jogando o cabelo e mostrando que sabiam as danças do verão, tudo isso equilibradas sobre saltos 15, com muita animação, elegância e desenvoltura.

As candidatas capricharam na performance (Foto: Marina Silva/CORREIO)

E quanto mais passos que desafiavam a gravidade eram feitos pelas antecessoras, mais as candidatas seguintes investiam na performance. Às vezes, os acessórios atrapalhavam: uma das meninas teve de segurar o decote do maiô para não mostrar mais do que queria; enquanto outra exagerou no ‘bate cabelo’, que quase engasga com o colar. Mas o susto não a fez perder a compostura.

É impossível não torcer por uma ou outra candidata. Algumas, mais desenvoltas, entravam e logo ocupavam toda a sala. Outras, mais tímidas, preferiam caprichar na dança apenas na frente dos jurados. Exibindo o tanquinho ou as curvas, todas se mostraram preparadas, produzidas e cheias de confiança. Aquele era o momento delas brilharem.

Polêmica

Após as apresentações, os jurados se reuniram em outra sala para escolher as 12 finalistas. Participaram da banca julgadora Alan Nery, o rei momo 2017; Henrique Martins, diretor da Air Europa; Vinicius Albi, proprietário da academia Performance Fitness; Vinny Vasconcelos, booker internacional; Carollini Assis e Camila Couto, jornalistas; Donatella Marchiori, administradora de empresas; e Maicon Santos, maquiador.

O júri avaliou a dança, expressão corporal, produção, beleza e simpatia das candidatas. “O júri suou para escolher apenas 12, porque muitas candidatas eram muito boas. É meu 25º ano à frente do concurso e poucas vezes vi o júri trabalhar tanto”, afirmou o organizador do concurso, Gorgônio Loureiro.

Depois dos 12 primeiros nomes anunciados, uma 13ª candidata foi chamada. “Tô muito feliz de ter sido classificada! Eu já tava de roupão na porta, tomei um susto quando ouvi meu nome”, disse Thaís Hungria, candidata de 20 anos.

O burburinho se instalou. “Mas não eram 12?”, perguntavam os presentes. As candidatas se entreolhavam. Após muita comemoração e sessão de dezenas de fotos com as 13, uma correção foi feita por Gorgônio cerca de 15 minutos depois do anúncio. “Houve algum mal entendido na hora de chamar as classificadas, vamos chamar novamente para deixar tudo claro”.

A candidata Vera Lúcia de Sousa, de 29 anos, tinha sido a terceira a ser chamada entre as 13, e não ouviu seu nome na reiteração. Vera ficou fora da final.

“Ser chamada e depois ouvir que eu não fui classificada é muito humilhante, é horrível”, ela diz com a voz embargada.

Vera é miss universo e top 3 mundial na sua categoria. “Vou continuar me dedicando à profissão e aos campeonatos. Eu sou atleta bikini fitness, sou a atual top 3 no campeonato mundial. Em julho vou competir em Cingapura e em Novembro na Califórnia”, ela planeja.

Ela não descarta a possibilidade de entrar na justiça contra o resultado, mas disse que vai esfriar a cabeça antes de tomar alguma decisão. “Acho que aconteceu algo de errado. Acredito que pode ter tido fraude no concurso”, diz.

"Acredito que pode ter tido fraude no concurso" (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

As 12 finalistas vão concorrer no próximo dia 1º de fevereiro, no Fiesta Bahia Hotel, na Pituba, às 21h. Além da coroa e da faixa, a vencedora ganha da Air Europa passagem de ida e volta para qualquer destino, para ela e um (a) acompanhante, além de um prêmio em dinheiro - o valor ainda não foi definido.

Rei Momo

Alan Nery, Rei Momo 2017, foi um dos jurados do concurso. Ele comentou sobre a polêmica em torno do concurso para Rei Momo 2018. “Eu fui escolhido para continuar no cargo, e alguns reis momo entraram na justiça e vai ter o concurso”. Alan seria reempossado pela Federação das Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia este ano.

No último dia 23, a Federação anunciou que não haveria concurso em 2018 por causa da falta de tempo, “uma vez que os eventos de final de ano com a proximidade do Carnaval foram fatores determinantes para a não realização do evento”, declarou por meio de nota o presidente da entidade, Jairo Mata.

Alan Nery seria reempossado Rei Momo 2018 e agora será candidato (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Após a decisão, aspirantes a Rei Momo entraram com ação no MP-BA pedindo a realização do concurso. Na última sexta (26), a Federação recuou da decisão de reempossar o publicitário Alan Nery. “Sempre fui a favor do concurso, acho uma maravilha a gente manter a tradição. Permaneço aqui como candidato a Rei Momo 2018”, ele comentou.

As inscrições estão abertas e devem seguir até a próxima segunda-feira (29), das 8h às 18h, no Conselho Municipal do Carnaval (Comcar), que fica na Rua Humberto de Campos, 251, bairro da Graça. A eleição vai ocorrer na próxima quarta-feira (31).