Candidato único, Rogério Caboclo é eleito presidente da CBF

Atual diretor-executivo da entidade, Caboclo assumirá o cargo em abril de 2019, quando substituirá Del Nero

Rogério Caboclo, de 45 anos, foi eleito nesta terça-feira (17) o novo presidente da CBF. Caboclo concorreu sozinho ao posto e vai ser o 20º comandante da história da entidade. Ele assumirá o cargo em abril do ano que vem e ficará no comando do órgão máximo do futebol no Brasil por quatro anos, até abril de 2023.

Escolhido pelo atual presidente da CBF, Marco Polo del Nero, Rogério Caboclo ocupa atualmente as funções de diretor-executivo da entidade e a chefia do Comitê Organizador Local (COL) da Copa América de 2019, que será disputada no Brasil. Caboclo também será o chefe da delegação brasileira durante a Copa do Mundo da Rússia.

A eleição de Caboclo à presidência da CBF já era esperada. O processo de votação foi realizado com três urnas. Participaram as 27 federações estaduais, os 20 clubes da Série A e os 20 clubes da Série B.

Entre os clubes que jogam a primeira divisão, foram registrados 17 votos, Uma abstenção, uma ausência e um voto em branco. Para ser candidato ao cargo, Caboclo precisou derrotar o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, numa disputa interna pela indicação de Del Nero.

De acordo com o regulamento da CBF, para ter o direito de concorrer, o candidato precisa ter o apoio declarado de oito das 27 federações estaduais e de pelo menos cinco dos clubes. Caboclo conseguiu o voto de 25 das 27 federações e de 37 dos 40 clubes das Séries A e B.