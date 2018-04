Candidatos a concurso da Polícia Civil já podem consultar locais de prova

Certame ocorrerá em Salvador, no dia 22, a partir das 8h

A convocação dos candidatos inscritos no concurso público da Polícia Civil para realização das provas objetivas e discursiva do processo seletivo foi divulgada nesta quarta-feira (11) no Diário Oficial do Estado (DOE). De acordo com a publicação as provas serão realizadas em Salvador, no próximo dia 22, Os portões abrirão 8h, horário de Brasília, e fecharão uma hora depois.

O concurso público teve 48.018 inscritos para as funções de delegado (10.625 candidatos), escrivão (2.422 candidatos) e investigador (34.971 candidatos).

O certame oferece mil vagas para a corporação, sendo 880 para investigador, 82 de delegado e 38 para escrivães. A partir desta publicação, os candidatos convocados poderão realizar a consulta ao cartão informativo, que reúne dados sobre local, horário e dia de prova.

Este documento estará disponível no site da organizadora do certame. Aqueles que não conseguirem acesso ao cartão informativo até três dias úteis anteriores à data de realização do certame, deverão consultar o site da Fundação Vunesp ou entrar em contato pelo número (11) 3874-6300, de segunda a sábado, exceto feriados, das 8h às 20h, horário de Brasília.

As provas objetivas e discursiva correspondem à primeira e segunda etapas do concurso público da Polícia Civil, que conta com mil vagas para a corporação, sendo 880 para investigador, 82 de delegado e 38 para escrivães. A remuneração inicial para os delegados de polícia, regime de trabalho de 40 horas semanais, atingirá o valor de R$ 11.389,96. Já os investigadores e escrivães de polícia terão remuneração inicial de R$ 3.915,85, no regime de 40 horas semanais.