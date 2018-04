Candidatos às bolsas remanescentes do Prouni 2018 já podem se inscrever

Estudantes também podem recorrer a outros programas de bolsas de estudos

Estão abertas até o dia 06 de abril as inscrições para bolsas remanescentes do Prouni 2018 que garantem acesso aos cursos de graduação em instituições de ensino superior privadas. Este ano, cerca de 243 mil bolsas de caráter integral (113.863) e parcial de 50% (129.124) foram disponibilizadas. Candidatos já matriculados na instituição em que deseja têm até 30 de abril para se inscrever.

Para concorrer a uma bolsa remanescente , o candidato deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) a partir de 2010 e obtido média das notas das provas objetivas igual ou superior a 450 pontos. Na Redação, o candidato não pode ter tirado nota zero.

Também têm direito docentes da rede pública de ensino, na educação básica, que façam parte do quadro de professores efetivos da instituição. Nestes casos, é possível pleitear bolsas em cursos de licenciatura específicos para a formação do magistério da educação superior.

Tipos de bolsas do Prouni 2018

Podem se candidatar à bolsa remanescente integral estudantes com renda per capita de até 1,5 salário mínimo. Estudantes com renda per capita de até três salários mínimos podem ser contemplados com bolsas parciais.

Quem têm direito às bolsas do Prouni 2018?

Para serem contemplados, os candidatos devem cumprir alguns requisitos: ter realizado o ENEM 2017 ; ter obtido pontuação igual ou superior a 450 nas provas objetivas e não ter zerado a redação; ter cursado o ensino médio completo em escola pública, ou em escola particular como bolsista integral; portar deficiência física; ser professor da rede pública de ensino e obter o perfil econômico exigido.

E se eu não me encaixar nos requisitos do Prouni 2018?

