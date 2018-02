Candidatos vão disputar 921 vagas na Uefs nesse fim de semana

As provas serão aplicadas no domingo (4) e na segunda (5) para 25 cursos de graduação

Mais de 8 mil candidatos irão participar do Vestibular 2018.1 da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), disputando 921 vagas em 25 cursos de graduação. As provas serão aplicadas no domingo (4) e na segunda-feira (5), e terão duração máxima de 5h, sendo que os candidatos só poderão deixar o local 2h após o início da avaliação.

Segundo a Uefs, os cursos mais concorridos são Direito (37,22), Odontologia (36,23) e Psicologia (23,36). Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 7h15 e fechados às 7h50, ou seja, 10 minutos antes do horário previsto para o início das avaliações, marcado para às 8h no horário local.

A entrada de veículos de candidatos e acompanhantes no campus da Uefs estará proibida nos dias de prova. Os estudantes deverão comparecer com documento de identidade original com foto, lápis preto, caneta esferográfica preta ou azul de corpo transparente e borracha macia.

Calculadora, agenda eletrônica, relógio, telefone celular, baterias, fone de ouvido, ou equipamentos similares, estão proibidos durante a avaliação. Quem for flagrado com algum desses objetos terá a prova anulada.

As avaliações serão aplicadas em seis locais da cidade: campus da Uefs, Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), Colégio Luís Eduardo Magalhães (Modelo), Colégio Polivalente, Colégio João Durval Carneiro, e Colégio Agostinho Fróes da Mota. Os cartões de convocação, com o local de prova dos candidatos, já estão disponíveis no Site da Vunesp (https://www.vunesp.com.br/UEFS1702).

A Coordenação de Seleção e Admissão (CSA) da Uefs informou que é de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de prova e o comparecimento na data e horário determinados.