Candyall e Tal reúne encontros inusitados no próximo fim de semana

Cantam juntos Ed Motta, Lazzo e Targino Gondin (23); João Donato, Margareth Menezes e Gerônimo (24), e Brown com Iza (25)

Um dos programas mais bacanas para curtir o pós-carnaval acontece no próximo final de semana (23 a 25 de fevereiro), no Candeal Pequeno. Pelo terceiro ano consecutivo, a turma da Pracatum, liderada por Selma Calabrich, promove o festival Candyall e Tal que vai reunir encontros inusitados como os de Ed Motta, Lazzo e Targino Gondin (23), João Donato, Margareth Menezes e Gerônimo (24), e Carlinhos Brown com Iza, no domingo (25).

Os shows acontecem no Candyall Guetho Square e têm ingressos a R$ 20 e público limitado. Para além das estrelas, o evento, que movimenta a economia do bairro, envolve apresentações gratuitas de artistas locais em pequenos palcos distribuídos ao longo das ruas, além de boa gastronomia, arte popular etc. Não dá pra perder.