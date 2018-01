Cano rompe e água invade casas na Cidade Baixa; 10 bairros têm abastecimento interrompido

Segundo a Embasa, reparo na rede já está sendo realizado

Um cano da rede de abastecimento estourou no Jardim Cruzeiro e água invadiu as casas durante a madrugada desta sexta-feira (19). O incidente aconteceu na Rua das Nações Unidas, na Vila Ruy Barbosa.

De acordo com a Embasa, o serviço de reparo já está sendo realizado e as famílias que tiveram danos em suas residências estão tendo assistência. "A empresa está dando a assistência necessária aos moradores dos imóveis atingidos por inundação causada pelo vazamento e vai reparar os possíveis danos resultantes do incidente", diz a nota enviada pela empresa.

Maria Helena Cardoso Jesus foi uma das moradoras que teve casa invadida por água

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Por causa do rompimento, o fornecimento de água foi interrompido em 10 bairros: Ribeira, Caminho de Areia, Uruguai, Mares, Jardim Cruzeiro, Vila Ruy Barbosa, Massaranduba, Boa Viagem, parte da Calçada e parte do Lobato.

Segundo a Embasa, a previsão é de que o serviço seja concluído na tarde desta sexta. O abastecimento será retomado gradativamente.

Operários da Embasa estão trabalhando no local

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)