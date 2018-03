Cantor uruguraio Jorge Drexler traz turnê a Salvador em abril

Em Salvador, o show acontece no Teatro Sesc Casa do Comércio, no dia 17, às 20h30

Em excursão por diversos países, o cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler traz ao Brasil, em abril, a turnê de lançamento do álbum Salvavidas de Hielo. No total, sete cidades receberão o show - em algumas delas, os ingressos já estão esgotados. A estreia acontece em Fortaleza, no dia 8 de abril. Depois, o cantor passa pelo Rio de Janeiro (12), São Paulo (dias 13, 14 e 15), Salvador (17), Florianópolis (19), Curitiba (20) e Porto Alegre (21).

Em Salvador, o show acontece no Teatro Sesc Casa do Comércio, às 20h30. Os ingressos custam R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia), mas há poucos bilhetes disponíveis. Em São Paulo e Porto Alegre os ingressos já estão esgotados.

No show, Jorge Drexler (voz, violão e guitarra) é acompanhado por uma banda completa formada por Martin Leiton (baixo elétrico, leona, guitarrón mexicano e coro), Javier Calequi (guitarras, violões e coro), Matias Cella (programações, guitarras, percussão e coro) e Borja Barrueta (bateria, percussão e coro). A turnê mundial passa por Espanha, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos e toda a América Latina.

Lançado em setembro de 2017, Salvavidas de Hielo é um trabalho cheio de ritmos, experimentações, melodias e, sobretudo, de grandes canções: uma enxurrada de percussões, baterias, loops e sintetizadores criados com violões e seus materiais. No disco, as cordas, a caixa de madeira, a pele e o metal, múltiplos elementos do instrumento, transformaram-se em uma grande banda.



Em seu processo criativo, primeiro Drexler mergulhou no universo da composição e escreveu as letras das 11 canções inéditas que estão no CD. Só depois, já dentro do estúdio, no México, é que começou a desenvolver o conceito musical do trabalho. E foi nesse momento que começou a experimentar e a intuir uma grande variedade de sons produzidos a partir de diversas partes do violão.



Nas novas canções, Drexler fala de migrações, de desfrutar o efêmero, da maravilha das comunicações, da necessidade do silêncio e da magia das canções. E também agradece a Joaquín Sabina, que em uma noite em Montevidéu aconselhou-o a largar a Medicina e seguir seu sonho de viver de música, em Madri. O cantautor contou com a participação de três vozes femininas no álbum: as mexicanas Julieta Venegas e Natalia Lafourcade, e a chilena Mon Laferte.



Sobre Drexler

A carreira do Drexler como músico teve início em 1989, quando começou a escrever canções. Três anos depois, em 1992, lançou seu primeiro disco, "La luz que sabe robar", mesmo ano em que se formou como médico na Universidade da República Oriental do Uruguai. O seu segundo trabalho, "Radar" (1994) veio para fechar sua primeira etapa no Uruguai antes de atravessar o Atlântico para a Espanha, onde gravou seu terceiro álbum, "Vaivén" (1996), e onde decidiu se estabelecer definitivamente. Sua carreira conta com mais de dez discos originais, além de várias reedições, coletâneas e discos ao vivo.



Em 2005 Drexler ficou conhecido mundialmente ao ser premiado com o Oscar de Melhor Canção Original. Nos últimos anos, foi nomeado por três vezes consecutivas ao Grammy Awards, quatro vezes consecutivas aos Grammy Latin Awards e duas vezes ao Prêmio da Música Espanhola, com suas músicas sendo incluídas nas trilhas de inúmeros filmes.

"Salvavidas de Hielo" vem após o celebrado "Baile en la cueva", uma elogiada produção que teve participação especial de Caetano Veloso e pela qual ganhou dois Grammy Latinos (Gravação do Ano e Melhor Álbum de Cantautor) e foi indicado ao Grammy Awards na categoria do Melhor Disco de Rock Latino, Urbano ou Alternativo.