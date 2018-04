Cantora do Fat Family desabafa sobre final do 'The Voice Kids'

Talita Cipriano chegou à grande final do The Voice Kids

A cantora Simone, integrante do grupo Fat Family, fez um desabafo em seu Instagram a respeito da classificação de sua sobrinha, Talita Cipriano, à grande final do The Voice Kids.

"A cor negra incomoda, preconceito racial existe, a luta é travada, mas a vitória é certa em nome de Jesus Cristo. Deus sabe de todas as coisas. Independente do resultado final, Deus é justo juiz e a conta uma hora chega, ah se chega", havia postado inicialmente.

Posteriormente, porém, ela decidiu editar a postagem e omitir o trecho em questão.

"Deus sabe de todas as coisas. Independente do resultado final Deus é o justo juiz e a conta uma hora chega, ah se chega... Bora torcer, curtir, compartilhar, se divertir e votar bastante!", disse.

Simone também fez questão de exaltar o orgulho dos primeiros passos da cantora mais jovem da família: "Parabéns Talita, pela linda apresentação no The Voice Kids que deixou sua mãe Deise emocionadíssima, os tios do Fat Family, toda a família, os fãs e a plateia encantados com a brilhante performance. Dom de Deus é dom de Deus: não se compra."