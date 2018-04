Cantora Simaria é diagnosticada com tuberculose

Artista que faz dupla com a irmã, Simone, vai ficar afastada do trabalho por 30 dias

Internada desde o dia 12 de abril, no Hospital Sírio-Libanês, a cantora Simaria foi diagnosticada com tuberculose ganglionar. A artista, da dupla Simone & Simaria, recebeu alta nesta terça-feira (17) e vai continuar o tratamento em casa, sob observação médica.

De acordo com o comunicado oficial, Simaria deu entrada no Hospital Sírio-Libanês "com queixa clínica de emagrecimento, alterações gastrointestinais e estafa devido a agenda intensa de compromisso" e ficará afastada do trabalho durante 30 dias.

Simone segue cumprindo a agenda de shows normalmente e, em maio, as cantoras mantém as férias já programadas. "Simaria agradece o carinho e compreensão de todos os fãs e, neste momento, irá dedicar os seus dias para cuidar da saúde", diz o comunicado.

No Instagram, Simone postou uma mensagem de apoio para a irmã: "Você é minha luz, meu anjo minha força... Em nome de Jesus vc logo ficará boa pra nós! Te amo absurdamente, se eu tivesse o poder de escolha, estaria no seu lugar. Te amo minha luz, minha princesa! Força, te amo!".

A ausência de Simaria já foi notada no show na 48º edição da Expoagro em Itapetininga, que aconteceu no interior de São Paulo, na última sexta-feira (13). No início do show em que se apresentou sozinha, Simone explicou que a irmã não pode comparecer ao evento por problemas de saúde.

“Acho que alguns estão perguntando cadê a Simaria, né? Para quem não sabe, Simaria essa semana ficou doente e está internada”, explica Simone ao público.

Simaria deve voltar aos palcos no dia 26 de maio no TIM Music, festival que acontece em São Paulo e tem a dupla como uma das atrações principais.