Capitão do Bahia, Tiago prevê time mais entrosado contra o Altos

Zagueiro citou pré-temporada curta como principal desafio do tricolor

O início do Bahia na temporada não tem sido animador. Derrotas, dificuldades em campo e vaias nas arquibancadas. Em quatro jogos foram dois reveses, um triunfo e um empate. Resultados que têm deixado o torcedor na bronca. Na terça-feira (30), o time volta aos gramados para tentar dar a volta por cima. O adversário da vez será o Altos, no estádio Albertão, em Teresina, no Piauí, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

Além dos resultados ruins, a partida ganha ainda mais importância, já que o tricolor estreou com derrota na competição e um novo revés pode deixar o time em situação complicada no torneio.

"É um jogo importante para nós, tropeçamos na primeira rodada e sabemos que temos que vir aqui e fazer o nosso melhor para conseguir os três pontos", admitiu o capitão Tiago.

Para o defensor, o time tem sofrido pela falta de entrosamento. No entanto, ele acredita que, no quinto jogo do ano, as coisas vão ser diferentes. "Por conta da pequena pré-temporada, tivemos muito pouco tempo e isso dificultou muito nosso entrosamento e preparo físico. Pagamos um pouco por isso. Mas já tivemos bastante tempo para trabalhar, cinco jogos, a equipe está muito melhor e estamos confiantes de que podemos fazer um bom resultado", continuou o zagueiro.

Na tarde desta segunda (29), Guto Ferreira fez o último treino antes da partida. O treinador tem desfalques para montar o time. O meia Régis e o lateral Nino Paraíba estão machucados e nem viajaram com o elenco. Quem também está fora é o volante Nilton. A boa notícia fica por conta de Edigar Junio, poupado no duelo contra o Fluminense de Feira e que deve voltar ao time titular.