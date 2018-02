Carla Perez é autuada por som alto pelo terceiro ano consecutivo

Cantora começou o desfile no Circuito Osmar (Campo Grande) com 101 decibéis

Pelo o terceiro ano consecutivo, o Bloco Algodão Doce, comandado por Carla Perez excedeu o limite de altura do som do trio. Neste ano, a cantora começou o desfile no Circuito Osmar (Campo Grande) com 101 decibéis quando o permitido pela Secretária de Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) para blocos infantis é de 80 decibéis. Para trios de foliões adultos o permitido é de até 110 decibéis.

Carla Perez desfilou neste sábado, com o trio sem cordas do Algodão Doce

(Foto: Tiago Caldas/Ag. Haack)

De acordo com o secretário da Semop, Marcus Passos, agentes de fiscalização do órgão chegaram a avisar a produção do trio pelo menos três vezes sobre o excesso de som. Como a produção se negou a abaixar o volume, o trio foi multado.

“Ela foi autuada, mais uma vez, por cumprir com aquilo que está no decreto. Eles (produção) nunca gostam. Reclamam, dizem que é perseguição, mas devemos cumprir aquilo que a lei determina”, disse Marcus.

No ano passado, após ser autuada pelo Semop, a cantora pediu para que o som não fosse abaixado. “Meu querido, eu nasci na Liberdade, fui criada no Lobato e não admito isso, não", reclamou, na ocasião.