Carla Vilhena pede demissão da Globo após 34 anos

Jornalista chegou a figurar como uma das principais âncoras de telejornal, mas perdeu espaço

Carla Vilhena engrossa a lista de jornalistas veteranos que decidiram deixar a Globo. Em um comunicado enviado aos colegas de emissora, e posteriormente publicado em seu site pessoal, ela explicou os motivos que a levaram a pedir demissão após 34 anos de serviços prestados.



"Há um ano e meio experimentei algo que me trouxe uma enorme satisfação: a criação de um blog, que virou um site pessoal, onde pude expor um pouco mais de quem sou e do que desejo ser. Tive que, para isso, criar redes sociais para dar suporte e divulgação ao site. Conheci um mundo completamente novo. Me surpreendi, aprendi muito - e gostei", disse em parte do texto. "Por isso este e-mail, que não é uma despedida, já que continuarei pertinho de vocês, nesse mundo tornado ervilha pela internet. Meu projeto pessoal precisa ampliar fronteiras e, enquanto for vinculada ao jornalismo, estarei impossibilitada de fazer isso."



Carla já chegou a figurar como uma das principais âncoras de telejornal, mas perdeu espaço e ficou com o cargo de repórter especial do Fantástico. Uma vez por mês, por conta da escala de plantão, ela assumia a bancada do Jornal Nacional.



Só em 2017, quatro nomes importantes do jornalismo da Globo pediram demissão: Evaristo Costa, Luís Ernesto Lacombe, Flávia Freire e Mara Luquet. Houve também a saída de William Waack, que acabou demitido.



Leia abaixo o comunicado publicado por Carla Vilhena em seu site:



"Há um ano e meio experimentei algo que me trouxe uma enorme satisfação: a criação de um blog, que virou um site pessoal, onde pude expor um pouco mais de quem sou e do que desejo ser. Tive que, para isso, criar redes sociais para dar suporte e divulgação ao site. Conheci um mundo completamente novo. Me surpreendi, aprendi muito - e gostei.



Por isso este e-mail, que não é uma despedida, já que continuarei pertinho de vocês, nesse mundo tornado ervilha pela internet.



Meu projeto pessoal precisa ampliar fronteiras e, enquanto for vinculada ao jornalismo, estarei impossibilitada de fazer isso.



Aproveito para compartilhar com vocês o amor que sempre me ligou à Globo, emissora onde entrei há 34 anos e que me ensinou a fazer televisão.



Vou aproveitar algumas férias acumuladas para descansar e dar esses primeiros passos na nova estrada, até o fim do contrato, dia 30 de abril.



Agradeço de coração a todos os que tornaram possível a transformação da vida daquela menina que, em 1984, entrou por uma porta no Jardim Botânico para fazer edição de imagens nas Olimpíadas de Los Angeles.



Agradeço à vida, que me deu tanto.



E agradeço a Deus, que me sustenta e ampara aonde eu for.



Com carinho,



Carla Vilhena"