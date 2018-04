Carletto e PR podem ficar com vagas de suplentes ao Senado na chapa de Rui

por Luan Santos

Com o martelo batido em torno da presença do PSD na chapa majoritária do governador Rui Costa (PT), as duas vagas de suplente ao Senado podem ficar com PP e PR. O primeiro teria por indicado o deputado federal Ronaldo Carletto, que deseja mesmo era a candidatura ao Senado, mas tem a suplência como alternativa. A proposta foi feita ao parlamentar como atrativo para a permanência no PP quando ele negociava sua ida para o PR. Pelas articulações, Carletto ficaria com a suplência de Jaques Wagner, enquanto o PR indicaria o reserva de Angelo Coronel, escolhido pelo PSD para a chapa, conforme líderes da base governista. Os republicanos, contudo, ainda não definiram quem seria o indicado do partido para o posto.

Negociações

Com a permanência na base de Rui, o PR pediu uma das suplências ao Senado nas conversas com o governador, que se mostrou simpático à reivindicação. O partido desejava estar na chapa, mas compreende que as siglas que disputam as vagas têm maior densidade.

Fogo amigo

A greve dos trabalhadores da construção pesada, que já dura 13 dias, promete estremecer a relação do governo do estado com o deputado federal Bebeto Galvão (PSB), que lidera a entidade. Com a paralisação dos funcionários, a obra da estação do metrô do aeroporto – que tinha previsão para ser entregue na primeira quinzena de abril – continua parada e sem previsão para continuar. Irritados, integrantes da alta cúpula do governo articulam para minar bases do deputado, em retaliação à continuidade da greve, tida como política. Outras intervenções, como a construção da Ponte Ilhéus-Pontal, também seguem paradas.

Autorização

A empresa Equatorial Energia recebeu autorização do instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para a implantação de uma linha de transmissão de energia elétrica que passará por 12 cidades baianas. A linha terá, no total, 860 quilômetros e se estenderá ainda por cinco municípios do estado do Piauí. A ampliação do fornecimento de energia atende a uma reivindicação de empresários do oeste da Bahia com o objetivo de expandir projetos de irrigação e beneficiamento dos produtos.

"Muitas mulheres chegam ao médico violentadas, e a unidade de saúde não encaminha o caso para que a delegacia abra um inquérito para investigar, processar e punir o agressor", Mirela Macedo, deputada estadual, do PSD, autora da lei que obriga unidades de saúde da rede estadual a encaminhar para as delegacias especializadas os casos de mulheres que procuram atendimento médico sob suspeita de violência doméstica

Língua solta

O vereador Edvaldo Lima (PP) voltou a causar polêmica em Feira de Santana. Depois de pedir que Igor Kannário, Daniela Mercury e Pabllo Vittar não cantassem na Micareta de Feira, Lima não quer a distribuição gratuita de preservativos, que “incentivam a prostituição e a pedofilia”, segundo ele. O pepista disse que quer evitar que Feira tenha o destino das cidades bíblicas de Sodoma e Gomorra.

Mais uma

A ex-prefeita de Barreiras e ex-secretária estadual de Desenvolvimento Urbano Jusmari Oliveira (PSD) ganhou uma nova punição. Ela, que é pré-candidata a deputada estadual, foi multada em R$ 20 mil pelo TCM pela realização de despesas, de forma fragmentada, “com o objetivo de burlar o processo licitatório” enquanto era prefeita.