Carlinhos Aguiar é recontratado pelo SBT: 'Ele abriu a porta de novo'

Humorista foi readmitido após uma ordem de Silvio Santos

Dois meses depois de ter sido demitido pelo SBT, o humorista Carlinhos Aguiar, 61 anos, está de volta a emissora. Segundo o Uol, ele foi recontratado pelo próprio Silvio Santos. Na época, o motivo da dispensa tinha sido contenção de despesas. O apresentador chegou a procurar Silvio pessoalmente para questionar decisão, mas foi ignorado.

A recontratação de Carlinhos foi confirmada pela assessoria da emissora nesta quinta-feira (11). Ainda de acordo com o Uol, o dono do SBT ordenou que a alta cúpula do canal empregasse o humorista novamente. Carlinhos foi readmitido após um telefonema da direção nesta quarta-feira (10).

"Silvio foi digno. Ele abriu a porta de novo e disse: 'Filho, entre que a casa é sua'. Deus abençoe ele. Fico feliz por ele ter se lembrado de mim", comemorou Carlinhos em entrevista ao Uol. A volta do humorista às gravações do Jogo dos Pontinhos está marcada para o dia 22. Atualmente, ele está de férias na Bahia.

Fora do SBT, ele chegou a negociar duas propostas de emprego. Ainda em entrevista, o apresentador, que trabalhou por mais de 30 anos no SBT, afirma que foi 'queimado' dentro da emissora. Na época da demissão, ele chegou a culpar Mara Maravilha, mas depois voltou atrás.