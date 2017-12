Carlinhos Brown anuncia turnê dos Tribalistas em 2018

Cantor tocou neste sábado (30) no Festival Virada com a nova Timbalada

O cacique do Candeal, Carlinhos Brown não ficou de fora do Festival da Virada neste sábado (30). Às 22h30, com a Eletrotimba e a Timbalada Século XXI, Brown começou o show com Muito obrigado, Axé e seguiu com mais sucessos da carreira, incluindo canções dos Tribalistas. Para o público, falou de amor e contra a homofobia.

Antes do show, Brown confirmou nova turnê dos Tribalistas: "Vai ter turnê dos Tribalistas em Salvador, vamos voltar aos ensaios da Timbalada, vai ter também enxaguada do Bonfim com Mariene, Alcione, Jorge Aragão. Muita coisa gostosa acontecendo. Esse é o momento do axé de coesão de estilos", afirmou.

(Fotos: Evandro Veiga/CORREIO)

(Fotos: Evandro Veiga/CORREIO)

Primeiro show gratuito da nova Timbalada

Brown sobe ao palco junto com a Eletrotimba e a Timbalada Século XXI. "Precisava de grande compositores e intérpretes e sai atrás. É foi assim que nos convidamos. Eles são o novo. Agora os ouvidos precisam ficar atentos. O axé não é mais aquele dos anos 80. É as pessoas precisam vir juntos", pontuou.

Ainda sobre a nova Timbalada, formada pelos vocalistas Paula Sanfler, Rafa Chagas e Buja Ferreira, Brown disse que trouxe o que os timbaleiros pediram: "Houve um momento na timbalada que os cantores se sentiram autosuficientes e sairam. Não mandei ninguém embora. Denny está seguindo um caminho tão bonito. É meu filho. Teve todo meu apoio".

Para os três novos cantores e o vocalista da Eletrotimba, Oscar Dominic, assim como o ano que se aproxima, tudo é novidade. "É uma química tremenda. Vamos fazer agora um clipe da nova música Africanita, com o Carlinhos e a Claudinha (Leitte). Nem eu estou acreditando. É uma experiência muito boa", afirmou o cantor dominicano.

Rafa, Paula e Buja, completam a renovação proposta pelo cacique: "Dentro da casa da gente é muito especial", disse Rafa. "A Timbalada pra mim representa cor, força, energia. É e é isso que vamos trazer hoje a noite", emendou Paula. Para Buja, a missão é passar alegria. "Vamos fazer isso. Eu me sinto parte de cada uma das pessoas que estão lá embaixo hoje acompanhando o nosso show", completou.

Fã de Brown, a gestora de Recursos Humanos Daniela Santos, de 39 anos, acredita na característica inovadora do cacique e por isso, veio conhecer de perto também a Eletrotimba e a nova Timbalada: "É um artista que sempre se reinventa. Acompanho ele desde os tempos de criação da Timbalada. Vim para vê-lo e também conhecer a desenvoltura dos novos integrantes da Timbalada".