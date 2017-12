Carlinhos Brown cancela Réveillon Guetho Square em Buraquinho

A produção do evento informou que a festa privada não vai mais ocorrer por conta de problemas 'legais' e 'ambientais'

A festa de Réveillon Buraquinho Gheto Square que aconteceria neste domingo (31) foi cancelada. O anuncio foi feito nas redes sociais do cantor Carlinhos Brown, uma das atrações do evento, junto com as bandas Timbalada e Eletrotimba. Na postagem a produção afirma que o cancelamento está associado à “questões legais e ambientais”.

Os valor integral dos ingressos vendidos será devolvido no respectivo ponto de venda onde foram adquiridos. Quem comprou nos pontos de venda da TicketMix, o valor pode ser retirado ainda hoje até às 16h. Todos os ingressos adquiridos nos pontos de venda Nacho's e ECO Hit devem ser enviados para o e-mail financeiro@safeticket.com.br junto, juntamente com os dados bancários para devolução dos valores.

A produção informou ainda que a troca do ingresso poderá ser feita em qualquer dia, mesmo após o período de festas. Mesmo com o cancelamento da festa privada, tanto Brown quanto a Timbalada estão confirmadas para a festa gratuita promovida pela Prefeitura de Lauro de Freitas, em Itinga que acontece logo mais à noite no Largo do Caranguejo.