A comenda foi oferecida pela Secretaria Geral Ibero Américano numa solenidade realizada no Candyall Guetho Square

Carlinhos Brown é o novo embaixador ibero americano para a cultura. A comenda foi oferecida no início da tarde dessa quarta-feira (11), numa solenidade realizada no Candyall Guetho Square, pela Secretaria Geral Ibero América(SEGIB), órgão que congrega 22 países, de língua espanhola e portuguesa, entre Portugal, Brasil, Espanha e Andorra. Na oportunidade, a Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, que está na cidade especialmente para a ocasião, conheceu os projetos sociais realizados na comunidade do Candeal e assistiu ao show das bandas Didá; Timbalada – Século XXI; Bateria de Rua, além do show do músico português Nuno, Oscar Dominic, vocalista da Electrotimba e do próprio Brown .

Para o Cacique do Candeal, o reconhecimento só incentiva a necessidade de manter o diálogo entre toda a comunidade ibero americana aberta para trocas diversas, na área do comércio, cultura e educação. Para ele, salvo algumas questões pequenas referentes à barreira linguística, temos muito mais em comum do que imaginamos. “Coisas importantes acontecem quando nos comportamos como uma família. Hoje, somos uma grande família ibero americana e temos que nos respeitar e nos conhecer, como hoje”, completou.

Rebeca Grynspan fez questão de ressaltar que a nomeação foi a primeira para um artista afrodescendente, brasileiro. “A comenda representa o desejo de dar visibilidade a tudo o que Carlinhos Brown representa: a importância da valorização da cultura afro-brasileira, o uso da cultura como instrumento de transformação social, a promoção da língua portuguesa na Ibero-América e o compromisso com a juventude ibero-americana”, afirmou a secretária. Para ela, através da música, educação e cultura é possível criar um mundo solidário e pacífico.

Durante a visita, os membros da SEGIB conheceram a Creche La Almudena, a Escola de Música da Pracatum, além de espaços como a Bica e a Escadaria do Zé Botinha. “O que eu vi hoje não é um trabalho de uma pessoa só, mas precisa da inspiração de uma pessoa e essa pessoa é Carlinhos Brown. Estou feliz em estar aqui, celebrando a amizade e a irmandade ibero americanas”, completou.

Timbalada e Brown se apresentaram juntos para os representantes da SEGIB. O show contou ainda com a Banda Didá e a Bateria de Rua do Candeal (Foto: Evandro Veiga)

Organismo internacional

Com a proposta de fortalecer a comunidade ibero americana, a SEGIB foi criada em 2005 e a prática de nomear personalidades do mundo da cultura, esportes, música e literatura com a meta de criar visibilidade para as atividades da instituição. Com o título, Brown passa a ser o único músico brasileiro a desempenhar a função de Embaixador Ibero-Americano para a Cultura, hoje ocupada por nomes como o do cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler, autor da única canção em espanhol (Al otro lado del río) que conquistou o Oscar de Melhor Canção Original, e pela escritora brasileira Nélida Piñon. Drexler, que recebeu o título em 2016, está numa das faixas do último álbum lançado por Brown ano passado, Semelhantes