Carlinhos Brown elimina Mariah Yohana e gera treta na internet

Baiano preferiu Talita Cipriano na final do The Voice Kids, contrariando a votação do público na internet

As pessoas no Twitter não estão felizes com a escolha do cantor e compositor Carlinhos Brown na semifinal do The Voice Kids, que rolou neste domingo (1/4).

Após um empate entre Mariah Yohana e Talita Cipriano, Brown teve que decidir quem seguiria para a final. Contrariando a votação do público na internet, o baiano escolheu Talita.

Aí não demorou pra galera subir hashtags de protesto, colocando o nome do músico e #TheVoiceKidsBrasil entre os termos mais citados do Twitter.

Entre as reclamações, além do fato de Brown ter ignorado a vontade do povo, também falaram da idade de Talita Cipriano, que é mais velha que Mariah Yohana.

Veja alguns tweets sobre o assunto: